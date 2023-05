Wanda, la interna en Telefe por su "vida de joda" y el misil a Icardi: "Por más que llore..."

¿Qué pasa en el canal de la familia? Después del escándalo que se desató por la decisión de desvincular a Jey Mammon -por la denuncia de abuso sexual infantil en su contra que la Justicia dio por prescripta-, las autoridades de Telefe miran de cerca a cada una de las figuras del canal y Wanda Nara no es la excepción. Las esquirlas de su nueva "crisis terminal" con Mauro Icardi, la foto que trucó para engañar a sus seguidores y la puja por los Martín Fierro.

Seis días atrás, después de que se hiciera público el presunto affaire del futbolista con Cande Lecce -la rosarina de 23 años que saltó a la fama al compartir sus chats y fotos con el marido de Wanda-, la conductora de Masterchef volvió a anunciar en los medios su flamante soltería y, pese a la resistencia del padre de sus hijas a asumir la decisión, volvió a disfrutar a pleno de la noche soltera.

Pero el enojo de la empresaria no sólo se debió a los nuevos rumores de infidelidades. El cruce entre Icardi y Moria Casán no cayó para nada bien en el canal de la familia, en especial por el tenor de las respuestas del futbolista. Wanda supo llamarse a silencio, pese a los móviles televisivos en los que le preguntaban de forma contante por el tema; pero su decisión no fue ingenua.

Según pudo saber BigBang, la empresaria recibió la orden directa de las autoridades del canal que le exigieron silencio absoluto. Además, le habrían transmitido su enojo por el desborde del padre de sus hijas, el mismo que hace a principios de abril participó como invitado especial del reality de cocina para terminar de fortalecer la "nueva imagen familiar" de los Icardi.

Pero la reconciliación duró poco y Wanda no titubeó a la hora de volver al ruedo. No sólo se mostró en más de una fiesta Bresh, sino que además volvió a alimentar los rumores de romance con L-Gante y sumó ahora a Marcos Ginocchio, el último ganador de Gran Hermano, como una de sus presuntas nuevas conquistas.

Las constantes salidas nocturnas de la empresaria también despertaron un llamado de atención, aunque desde el canal destacan el profesionalismo de la empresaria a la hora de cumplir con las grabaciones del programa. Sin embargo, la constante publicación de videos en la Bresh y de sus salidas nocturnas la obligó a trucar una foto para engañar a su público en redes.

"6:30 AM, desayunando con ellos. Los chefs de mi vida. Qué lindo trabajar con compañeros que se convierten en personas tan especiales en tu vida", destacó la empresaria, al tiempo que acompañó el posteo con una foto en la que se la puede ver tomando unos mates en el set del reality junto a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

¿El problema? El celular de Martitegui la dejó en off-side y fueron muchos los seguidores de la empresaria que le esperaton que, en realidad, la foto había sido tomada a las 13.56 y no a las seis y media de la mañana. "Pero Wanda, el celular de Martitegui dice otra cosa", le recriminó uno de sus seguidores. "Ja, ja, ja. En el celu dice que era la una del mediodía, Wan. No entiendo nada", sumó otro.

Ni lenta, ni perezosa; Nara recogió el guante al leer los mensajes en donde se exponía su gran mentira y decidió subir una historia con el posteo de la discordia. Si bien hizo caso omiso a los cruces por la mentirita del horario, dio acuso de recibo y escribió: "Y ahora son las 14:28 y sigo intacta. A qué hora terminaremos...".

La relación entre la empresaria el canal es buena, en especial por el rating del reality de cocina y la cercanía que Wanda mantiene con el público. Es por eso que, para sorpresa de muchos, la empresaria será quien conduzca en junio la nueva entrega de los Martín Fierro junto a Alejandro "Marley" Wiebe. Esto prolongará su estadía en la Argentina, teniendo en cuenta lo avanzado de las grabaciones de Masterchef.

Pero la felicidad laboral que disfruta la empresaria en el país se contrasta con los constantes escándalos que protagoniza su marido en Estambul. Y es por eso que cada vez que habilita a sus seguidores a hacerle preguntas, siempre le remarcan lo tóxico de su vínculo con el padre de Francesca e Isabella.

"Yo no siento que no me valoren", reconoció la empresaria en su último mano a mano con sus fans. "Quizás vos sabés algo que yo no. Pero todos me demostraron siempre ser incondicionales. Y quien no lo fue, ya no está más a mi lado. Por más que llore o se arrepienta", disparó, en clara alusión a Icardi. Luego, Wanda fue por más: "La deslealtad con deslealtad (se paga), dice una amiga. Aunque a mí no me sale ser desleal, ni mala mina".