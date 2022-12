Wanda Nara, CFK, Tini y Pato Bullrich: el explosivo nuevo cocktail de Fátima Florez

Despide un año de merecidos logros, pero no descansa en eso. De hecho, cuando no está trabajando, Fátima Florez ya está craneando -y habitando- nuevos personajes. Algunos, como el de la mediática Wanda Nara, ya son parte del público que se acercó al teatro Holiday de Villa Carlos Paz, a ver Fátima es Mundial, show humorístico teatral y musical que estrenó el 29 de diciembre.

“Obviamente le cambiamos el título por la alegría mundialista, pero además porque es un show mundial con celebrities tanto nacionales como internacionales. También hay muchas incorporaciones cordobesas”, anticipa a BigBang, la multipremiada artista que entre ensayos, retoques de sonido y pruebas de vestuario en las sierras, llegó al estreno con la adrenalina a tope.

“Uno siempre llega con la lengua afuera. Los días arrancan muy temprano y terminan muy tarde. Acá vamos a estar de temporada hasta el 12 de marzo y después vendrá una gira internacional, que va a abarcar países como Colombia, Chile, Estados Unidos, México y Uruguay. Se viene un año nuevo movidito”, augura sobre un 2023 a pura expansión, a la par del productor, autor y director del espectáculo, su pareja Norberto Marcos Berenstein.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“No suelo hacer balances, no sirvo para eso. Me cuesta lo teórico porque soy más intuitiva. Creo que uno planea y Dios dispone. Siempre sueño con cosas, pero soy muy creyente y siento que Dios me va guiando. Voy siempre para adelante”.

-Sos una de las tantas argentinas que hizo una promesa mundialista y cumplió...

-Exacto. Yo siempre le tuve fe a la Selección, desde siempre. Por eso el título lo teníamos guardado, pero estábamos esperando por cábala y por promesa que se cumpla. Y la verdad que es un título que le sienta muy bien al show.

-El futbol trasciende el arte, es algo que nos hermana a todos...

-Sí, el fútbol tiene esa cosa mágica de unir, de pasión, de ir para adelante. Creo que es lo que más mueve en el mundo, es impresionante. Hace que la familia se una, que la gente se emocione, estamos todos con esta alegría que va a permanecer si Dios quiere por mucho tiempo. Es un regalo que nos mandó Dios a los argentinos. Hoy se respira fútbol y la blanca y celeste.

-Siempre estas craneando personajes novedosos. ¿Habrá alguno relacionado al fútbol o a este mundial? ¿Tenes algún as bajo la manga?

-Siempre hay algo bajo la manga, sorpresas y lo que me gusta en mis shows es sorprender. Algo que no esperan... Y por supuesto voy a hacer un segmento dedicado al mundial con las canciones más emblemáticas que va a ser increíble. También un sketch parodiando Gran Hermano, de todo.

-¿Estuviste estudiando la casa y los participantes?

-Sí, estuve espiando la casa y observando. Sacamos personajes de ahí y hay algunos muy atractivos. También un poco el formato es lo que vamos a utilizar acá. Van a entrar a la casa Patricia Bullrich, Cristina Kirchner, la familia Argento.

-Otra incorporación es Wanda Nara. ¿Sos de avisarle a determinadas figuras que las vas a imitar para no herir susceptibilidades? ¿Cómo te manejaste con ella?

-Cuando se da, sí. Siempre tengo muy buena onda con todas de hecho con muchas me pasó que me junté cuando quise terminar de cerrar un personaje así que no va a faltar oportunidad. Yo siempre de las que conozco tengo buena onda con las personas que interpreto.

-¿A Wanda la conoces?

-Sí, pero muy poquito la he cruzado. En el ciclo de La Máscara este año. Pero nunca trabajamos juntas.

-Decías que te gusta sorprender a la gente que compra su entrada. ¿Qué cosas te siguen sorprendiendo a vos como artista?

-Me sigue sorprendiendo que la gente me acompañe hace tantos años ya, siempre con la misma adrenalina y ese nervio. Me pone muy orgullosa porque no hubiese imaginado esto cuando empecé. Siempre imaginé cosas lindas, pero me fue superando lo que me pasó. Y que se incorpore también nuevo público.

-¿Tu público se sigue renovando?

-Yo tengo todo tipo de público. El que me sigue desde hace años, desde que arranqué y se fue sumando. Y público nuevo que me pasa que se acerca y me dice: "Te conocí hoy". O me dicen: "Sé quien sos, pero nunca te vi en teatro".

-Y también incluís a las nuevas generaciones con cuadros como el de María Becerra o Tini Stoessel...

-Sí, me parece que está buenísimo y el musical de Tini se viene con todo. Estas nuevas generaciones de música se vienen con todo. Y para todas las edades porque los temas no solo los conocen los más chicos con lo cual son híper populares y cantables. Para ese final que armamos con mucho agite desde cumbia, Tini, Pimpinella, María Becerra, Los Ángeles Azules.

-¿Cómo fue volver a las sierras?

-Este año se augura y se respira como que vuelve a ser de aquellas temporadas de hace años, donde salía toda la gente. Se espera mucha gente.