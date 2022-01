Wanda Nara, lapidaria: qué dijo sobre los rumores de mala relación entre Valentino e Icardi

Pasaron tres meses desde el sábado en el que Wanda Nara estalló y expuso a través de sus redes sociales la infidelidad de su marido, Mauro Icardi, con la actriz Eugenia "China" Suárez durante un viaje secreto de la ex Argentina, tierra de amor y venganza a París. Desde entonces, mucho se especuló en torno a la reacción de los hijos mayores de la empresaria con Maxi López y del impacto que tuvo la exposición y la traición por parte del delantero del París Saint Germain en el buen vínculo que ahora ahora el futbolista mantenía con Valentino, Constantino y Benedicto.

Hasta ahora, Wanda se llamó a silencio y no confirmó, ni desmintió el rumor que asegura que su hijo mayor, que en cinco meses cumplirá ya 13 años, ya no "toleraría" más al marido de su madre. Sin embargo, una pícara seguidora de la empresaria la confrontó con la situación en Instagram: "¿Por qué no publicás un video para que dejen de decir que Mauro tiene mala relación con Valen?".

Atenta al generoso pie de su follower, Wanda respondió: "Me pasaría toda mi vida aclarando cosas y creo que algunas son más que obvias". Sin embargo, es cierto que en ninguna de las fotos que la pareja comparte se lo puede ver a Valentino cerca del padre de sus hermanas menores (Francesca e Isabella), tal y como solía suceder antes de que estallara el "Icardi-Gate".

De acuerdo a lo reportado por el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, quien más se opuso a la reconciliación con Icardi fue el mayor de los hijos de Wanda, Valentino. "Lo que me cuentan es que los hijos en común que tienen Maxi López y Wanda ya no querrían saber más nada con Icardi. Todo lo que pasó provocó que esa relación que era buena se convirtiera en todo lo contrario", precisó.

"'No me lo banco más!', habría sido la frase que dijo Valentino sobre Icardi a su madre Wanda después de lo que pasó. Lo que me dicen es que los chicos sintieron la peor traición a su madre y a ellos también, después de todo lo que ocurrió", sumó.

Cabe recordar que tanto los medios argentinos, como los franceses e italianos se hicieron eco del escándalo que se desató después de que la propia Wanda revelara en una historia de Instagram que su marido y padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, le había sido infiel con Eugenia "la China" Suárez.

"Valentino es el más afectado en esta historia, según me dice esta fuente confidencial. Constantino y Benedicto lo llevan más tranquilo el asunto, quizás es porque son más pequeños", reforzó el periodista.

Lo cierto es que además de la resistencia de Valentino, Icardi tampoco cuenta con el visto bueno de su cuñada, quien además vivió una fuerte crisis con su pareja, el empresario Jakob Von Plessen, por su participación como "cómplice" durante el affaire con la ex Argentina, tierra de amor y venganza.