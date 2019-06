Wanda Nara le quiere sacar la patria potestad de sus hijos a Maxi López

Wanda Nara no tiene paz: en medio de la crisis por la renovación del contrato en el Inter de su esposo y representado, Mauro Icardi, Maxi López volvió a la carga contra la botinera y reveló que todavía persisten los conflictos por las visitas de los tres hijos que tienen en común, Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7).

De regreso en la Argentina, el ex delantero de River habló con Los Ángeles de la Mañana y aseguró que Wanda es la razón por la que no pudo ver a sus hijos en estos últimos tres meses. “Hace varios meses que no hablo con mis hijos. Es difícil. Imaginate. Cuando no hablás con tus hijos por varios meses es complicado. Me apoyo en los que están, en la familia obviamente”, dijo.

Y agregó: “No pasa por los abogados sino por la madre. Si la madre quiere, se resuelve todo. Me encantaría poder solucionar todo sin abogados ni nada, pero es difícil”. Al mismo tiempo, el cronista del ciclo de El Trece le preguntó al futbolista sobre el audio que se virilizó el año pasado, en donde se podía escuchar a Maxi pronunciando repudiables y violentos calificativos con los que se refirió a su ex mujer: “Mogólica, estúpida, enferma”, fueron algunos de los dichos.

Frente a esto, Maxi no lo dudó y retrucó: “Yo también tengo audios pero no los publico. No me interesa porque no quiero que mis hijos pasen por ciertas situaciones. Obviamente, si de la otra parte se publican las cosas, mucho no puedo hacer. ¿Si siento que se expone innecesariamente a los chicos? Me parece que está más que claro eso”, cerró.

Pero la respuesta de Wanda no se hizo esperar y llegó a través de algunos mensajes que le envió a Yanina Latorre. Primero fue la panelista, quien arremetió contra el delantero: “Es un vivo bárbaro…se separó de una chica que vive en Italia…Maxi se fue a jugar a Brasil y en el momento en que eligió irse a vivir a Italia para ir a otro país ya sabía que sus hijos quedaban en Italia”.

En defensa de Wanda, Yanina remarcó que al terminar su contrato en Brasil –Maxi López se encuentra sin equipo tras abandonar el Vasco da Gama- decidió venir a Buenos Aires en vez de emprender viaje rumbo a Milán para ver a sus hijos. “¿Pero por qué no fue a Milán? ¿Qué es más importante, sus tres hijos o la mamá y el papá?”, opinó Yanina.

Y sumó: “Los hijos de Wanda juegan al fútbol y están federados y juegan un campeonato local en Italia. Entonces, todos los fines de semana viajan a jugar. Maxi está en el chat de padre de esa liga y sabe cuando, por ejemplo, van a Alemania, desde donde llegó ayer Valentino”.

Fue entonces que la panelista contó que Wanda le envió capturas de las conversaciones que mantuvo en las últimas horas con Maxi y señaló que le manifestó su asombro por el enojo de su ex. “¿Qué? Estamos en perfecto diálogo, él sabe todo lo de los chicos”, dijo Nara.

En ese diálogo, López le anticipó a su ex mujer que “la semana que viene irá para Italia”, mientras que ella le echó en cara que él “dejó de pagar alimentos hace meses”. Según Yanina, Wanda estaría intentando sacarle la patria potestad de los chicos a Maxi.

“Ella me certificó que Maxi no pasa alimentos hace un año, y que cómo pretende verlos. Wanda está intentando sacarle la patria potestad de los chicos porque Maxi no se hace cargo de nada. Ella insiste en que Maxi le mande los pasajes con un adulto que los traslade, o que vaya Maxi para allá”, sentenció.