Explosiva, directa y conocedora de cómo se mueven los hilos de los medios, Wanda Nara brindó una entrevista a la revista francesa L’Equipe en donde manifestó que no le cobra a su marido, Mauro Icardi, por sus servicios como su representante.

"Siendo su esposa no tengo interés en ganar dinero a sus espaldas, a diferencia de otros. Tanto es así que he pospuesto mi comisión. Podría sentarme en casa sin hacer nada, pero no sería un buen ejemplo para mis hijos", manifestó Wanda.

"Otros representantes defienden a sus clientes en TV, así que más allá de que yo sea su agente, mantengo que Mauro es uno de los mejores delanteros del mundo", agregó la modelo, que además remarcó que su estilo de vida se encuentra lejos del jet set. "Lo que realmente importa es nuestra vida privada. Mauro y yo tenemos en verdad un estilo de vida muy aburrido, lejos de los lugares VIP. Nunca nos van a ver en un club nocturno", declaró.

Ser su mujer y su representante no dice necesariamente mucho sobre mí, sino sobre él, que tuvo que demostrar mucho coraje para elegirme"

Por último, Wanda recordó su divorcio de Maxi López y volvió a correr de la polémica a Icardi. "Tenía 26 años cuando me divorcié. Estaba en Sicilia y mis dos últimos hijos aún eran muy pequeños. Mauro se hizo amigo mío y terminamos juntos sin darnos cuenta, a pesar de que tenía seis años menos que yo y parecía poco probable que pasase. Desde el primer momento me dijo que no quería jugar conmigo, que quería una relación seria".