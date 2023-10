Wanda Nara se lanza como cantante: el rol que tendrá L-Gante y la furia de Icardi

Modelo, empresaria, conductora y ahora con un nuevo rol: cantante. Wanda Nara se transformó en una persona multifunción que no deja de expandirse en diferentes roles. Su vida empezó en las pasarelas, continuó siendo representante de Mauro Icardi y además teniendo su propia marca de maquillajes, luego debutó en la conducción de MasterChef Celebrity y ahora se lanzará en la música como solista.

Luego de finalizar su ciclo como conductora, se dio a conocer que Wanda sufrió un problema de salud del cual hasta el momento no se especificó de qué se trata ni qué tratamiento se encuentra haciendo, pero teniendo en cuenta eso y que en Argentina no tenía ningún labor más por afrontar hasta el momento, tomó la decisión de instalarse en Estambul junto a sus hijos y a su esposo.

Aun así, hace más de tres meses que decidió partir hacia Turquía, donde Icardi desarrolla su carrera futbolística y en las últimas horas reveló que regresó a su país de origen por algo “muy increíble” y porque además, para visitar a su hijo mayor, Valentino, que se encuentra viviendo sólo debido a que está realizando las categorías inferiores en River.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Vine a hacer algo muy increíble, pero no me dejan decir nada. Les voy a ir dejando señales, a ver quién es más inteligente y se da cuenta”, expresó Wanda en sus redes sociales tras llegar al país. Después de eso, la periodista Pilar Smith publicó una imagen del vehículo de la modelo en la casa de nada más ni nada menos que L-Gante, el cantante de cumbia 420 que hace pocos días confirmó haber tenido un affaire con la ex de Maxi López.

Y si bien se creía que su arribo al país era principalmente para visitar a su hijo mayor, al verlo en la casa del cantante comenzaron a circular los rumores de un nuevo romance en puerta, a pesar de mostrarse comprometida y más reconciliada que nunca con Icardi. Sin embargo, nada de todo eso fue realmente lo que sucedió, sino que fue algo mucho más inesperado: su nuevo futuro.

¿De qué se trata? Es que Wanda asistió a la casa de L-Gante justamente porque se lanzará como cantante solista y quien llevará a cabo sus contratos será nada más ni nada menos que el mismo representante del cantante de cumbia, Maxi El Brother, por lo cual la noticia será doble: no sólo que emprenderá un nuevo camino dentro de la música, sino que estará muy cercana de la ex pareja de Támara Báez.

Maxi El Brother se encargará de manejar todos los lanzamientos que realice la conductora ya sea con singles en Argentina como los que haga en el exterior, debido a que su vivienda se va modificando a medida que pasa el tiempo y principalmente en cuánto a la carrera futbolística de Icardi. En cuanto al contrato que firmaron, se detalló cómo será el acuerdo que pactaron entre las dos partes.

“En la ciudad de San Isidro, a los 29 días del mes de Septiembre de 2023, entre ZOONA MUSIC S. R.L., en adelante la productora, y por la otra, Wanda Solange Nara, en adelante denominada la interprete, en pleno ejercicio de sus facultades y con libertad para contratar y en conjunto denominadas, las partes, se declara y conviene suscribir el siguiente contrato”, se lee en el comienzo del acuerdo.

“La interprete designa a la productora para el desarrollo de su carrera musical a los fines del presente contrato, para que lo represente y promocione como intérprete y/o cualquier modalidad dentro del área artística musical”, indica y agrega las actividades que se llevarán a cabo “La interprete designa a la productora dentro de la República Argentina y en el territorio del mundo sin limitación de ningún tipo y/o especie, como autorizado para la producción, grabación, edición, postproducción, comercialización, distribución, gestión, representación artística”.

En cuanto al dinero y cómo se distribuirán las partes, explica: “Las partes dejan irrevocable constancia qué los fonogramas y videogramas que hacen al objeto del presente corresponden a la propiedad intelectual de las partes, de acuerdo a la siguiente división de porcentajes: el setenta por ciento (70%) pertenecerá propiedad de la productora, y el treinta por ciento (30%) restante, pertenecerá a la interprete”.

Este nuevo paso en la vida de Wanda llega justo en el momento en que se presentó un nuevo capítulo de la novela que la tiene como protagonista a ella junto a Icardi y L-Gante. Es que tras quedar en libertad, el cantante de cumbia fue invitado a diferentes programas y en varios de ellos admitió que tuvo una relación amorosa con la hermana de Zaira Nara.

Y si bien por parte de ella no hubo indicios de que eso fuera real ni tampoco se tomó el tiempo de negarlo, quedó en claro de que a la persona que no le gustó para nada que eso suceda, fue justamente a Icardi. Es que, el delantero hizo una polémica publicación en sus historias de Instagram dejando una imagen con una frase que daría a entender su opinión del caso.

“El león nunca voltea cuando un perro ladra”, fue lo que se leyó en su perfil. A eso, se le incluía la imagen del animal, que también lo lleva tatuado en toda su espalda. Con este lanzamiento en la música y teniendo en cuenta que compartirá momentos con L-Gante debido a que mantienen el mismo manager… ¿Se le sumará un nuevo capítulo a su “novela turca”?