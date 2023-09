Wanda Nara volvió a hablar de su salud y tiró una nueva bomba laboral desde Europa

Cuando hace algunos meses Jorge Lanata confirmó en su programa de radio el presunto diagnóstico que había recibido Wanda Nara, el periodista se enfrentó a una fuerte cancelación por la información que había brindado sin consultarle a la conductora de MasterChef. Días más tarde, la empresaria se vio obligada a hablar de forma pública sobre su delicado estado de salud, aunque prefirió mantener en la intimidad el diagnóstico que, según ella, recibió días después de que el conductor de PPT lo informara en su ciclo.

Recién cuando habló con Telefe en una entrevista exclusiva, afirmó que iba a hacer una tratamiento en Fundaleu. Aunque nunca dijo de su propia boca cuál era la enfermedad que tenía que enfrentar. En una historia de Instagram reciente, se mostró sacándose sangre en su casa de Estambul. En la foto, la mujer escribió: "Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado. Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa pero tiene momentos grises. Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo".

"Obviamente me sacudió la noticia, porque en un momento en el que yo todavía no entendía lo que tenía o no sabía qué era, tuve que salir a dar explicaciones. Y, sobre todo, tuve que soportar gente que diga: ‘Lo está publicando ella, lo está diciendo ella...’. La gente que me conoce y la que me conoció ahora estando todas las noches al aire en un programa diario, sabe que nunca jugaría con una cosa así. Si hay algo que soy es buena persona y no jugaría nunca con un tema de salud. Me parece que hay un momento que es el límite y es la salud", reconoció en aquella entrevista que dio a la televisión argentina.

Ahora, mientras el hermetismo respecto al nombre de su padecimiento continúa, al menos de su boca, hay novedades que demuestran que la modelo está intentando dar vuelta la página. Si bien continúa con sus tratamientos, tal como muestra en sus historias, ahora reveló que será una nueva participante de Ballando con le stelle, el nombre que tiene el formato de Bailando por un Sueño en Italia.

"¡Hola a todos! Vi que salió el elenco completo de Bailando con las estrellas. Pero Milly, te olvidaste de mí. Porque este año yo también estaré allí. Nos vemos muy pronto en Roma. Nadie ha dicho que será fácil, pero lo haremos. ¡Nos vemos!”, confirmó, en italiano, a la conductora Milly Carlucci, quien lleva adelante el formato que inauguró Marcelo Tinelli desde 2005.

Así fue que Wanda se sumó a un extenso listado de estrellas europeas que estarán en la edición por venir. Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan, Lino Banfi y Ricky Tognazzi, son algunos de ellos y ellas.

Cabe recordar que, en 2022, cuando Mauro Icardi todavía no jugaba en Turquía, Nara fue invitada a compartir una coreo de bachata una noche con el bailarín Antonio Berardi. Antes había sido parte de la versión argentina en 2011, cuando bailó junto Pier Frtizche, fallecido en 2018, luego de una larga lucha contra una dura enfermedad.

Lo cierto es que, mientras el hermetismo se mantiene respecto a las confirmaciones de su estado de salud, la empresaria sigue dando pasos de baile y tratando de mostrarse activa, competitiva y dispuesta a dejarlo todo en la televisión italiana, luego de haber ganado un Martín Fierro como revelación en la última entrega de premios.