Wanda Nara y, ¿el encuentro secreto con L-Gante? Las fotos que la exponen y qué dijo él

Después de anunciar su desembarco en el Bailando italiano y de instalarse por unos días en el país europeo para cumplir con los primeros ensayos, Wanda Nara volvió a armar las valijas y regresó a la Argentina. Si bien la empresaria decidió mostrarse en sus redes junto a su hijo mayor, Valentino; lo cierto es que en las últimas horas comenzaron a circular fotos que confirmarían que la también conductora mantuvo un encuentro secreto con L-Gante en la casa del trapero. ¿Teléfono para Icardi?

"Wanda ahora en la casa de L-Gante. Ahora, en el barrio Don Joaquín", difundió desde sus redes sociales la periodista Pilar Smith, al tiempo que publicó una foto de la camioneta Audi de Nara estacionada en la puerta de la casa del cantante. Además de la fotografía, la periodista precisó el día y el horario: la visita habría tenido lugar el domingo pasadas las 19 horas.

La periodista aclaró que las imágenes fueron acercadas por los propios vecinos del barrio privado de Canning en el que el cantante de cumbia 420 cumple con su prisión domiciliaria. "Los vecinos del barrio me dicen que la vieron bajar de su camioneta e ingresar a la casa de L-Gante", detalló Smith.

A las imágenes de la camioneta de Wanda estacionada en la casa del cantante se le sumaron las recientes declaraciones que L-Gante realizó en las últimas horas. En un mano a mano con el periodista Julio Leiva, el trapero confirmó que mantiene intacto el vínculo con la ex conductora de Masterchef e incluso se animó a mostrarle al periodista las extensas conversaciones de WhatsApp que atesora en su teléfono.

"Me hablo seguido con ella. Todo piola, todo flama, todo light", reconoció sin darle tanta relevancia al vínculo. "¿No fue marketing?", le preguntó el periodista. "No, jamás", aclaró con contundencia el músico, quien habría vivido un apasionado affaire con Nara durante una de sus tantas separaciones de Mauro Icardi, quien permanece en Estambul al cuidado de Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca.

Una semana atrás, antes de que la empresaria regresara al país, el trapero ya había hablado de su relación en el ciclo Poco Correctos. Si bien aclaró que está soltero y desmintió la reconciliación con Tamara Báez, aclaró que el vínculo con Wanda nunca se cortó. "Con Wanda está todo de diez, nunca me peleé con ella. Pelea, de lo que se dice discusión no hubo y estamos cada vez mejor. Con Tamara también nos llevamos bien, pero no hay reconciliación".

Pese a los rumores, Wanda decidió no dar acuso de recibo y se mostró en redes sociales primero junto a su hijo mayor y su novia; y luego con amigas. Se espera que en breve regrese al Viejo Continente para reencontrarse con sus otros hijos y luego regresar a Italia para cumplir con su contrato con la televisión local.