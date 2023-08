Wanda Nara y el tremendo pase de factura a su madre por el audio contra Icardi

El affaire entre Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez se cobró una nueva víctima: Nora Colosimo. La madre de Wanda Nara, quien en un principio defendió con uñas y dientes a su yerno, quedó en el foco de la polémica después de que su ex marido y padre de la conductora de Masterchef filtrara un audio en el que se la escucha acusar al futbolista de tóxico, maltratador y de incluso haberle secuestrado el pasaporte a la empresaria para impedir uno de sus viajes laborales a la Argentina.

"Es toda una violencia que él le hace a ella", le reconoció Nora a Andrés en un filoso audio de WhatsApp. "No podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía un contrato, tenía que venir (a la Argentina) a laburar y tuvo que llamar a toda la gente. Quedó mal y perdió el pasaje porque el tipo le escondió el pasaporte. ¿Entendés?", sumó en un audio reproducido por el ciclo A la tarde.

En el audio, Nora confirmó el fuerte rumor que circuló después del fallido viaje de reconciliación a las Islas Maldivas, cuando Wanda debió suspender una importante producción de fotos que tenía pautada para el viernes 25 de noviembre del 2022 en la Argentina porque Icardi le escondió el pasaporte para impedir que dejara Estambul.

"Él ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice: 'Vení, vení que no hay problema. Traés a los chicos, que van a la escuela acá, continúan hasta mayo (mes en el que se le vencía el contrato) y vos cuando tenés que trabajar te vas sin ningún problema. No la va a dejar venir. Ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta", le advirtió Colosimo a Andrés en el audio.

Pese a la resistencia de su madre, Wanda armó las valijas y regresó a Turquía junto a cuatro de sus cinco hijos (Valentino, el mayor, se quedó en la Argentina porque juega en las inferiores de River). Nora hizo lo propio, pero su destino fue otro: Italia. La madre de las hermanitas Nara aprovechó para hacerlo acompañada por su pareja y se instaló en una de las lujosas mansiones propiedad de su hija mayor. Se trata nada más y nada menos que de la propiedad sobre el Lago de Como.

La primera reacción de Wanda al durísimo audio de su madre fue salirle al cruce desde las redes sociales. "Wan, ¿es verdad lo que salen en las noticias de que Mauro te tiene amenazada?", le preguntó uno de sus seguidores. La modelo eligió responder de una forma bien gráfica y subió una foto donde se los ve a ambos acaramelados, sonrientes y a los besos en una piscina. "Sí, sólo que a veces me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida", contestó Nara. "Y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos", agregó.

Ese fue el primer dardo que Wanda le tiró a su madre desde Estambul. En las últimas horas, después de que la propia Nora compartiera en su Instagram imágenes de su estadía en la lujosa mansión de Wanda ubicada en las afueras de Milán, la conductora de Masterchef le pasó factura con todo. ¿Qué hizo? Reposteó una de las historias de Colosimo y chicaneó: "Mi mamá, disfrutando de mi casa del Lago di Como".

Luego, la empresaria compartió otro video en el que se puede ver el hermoso jardín de su propiedad y señaló que se trata de su casa preferida: "Mi casa más linda". ¿Se terminó de picar todo?