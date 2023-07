Wanda Nara y la nueva interna familiar: el vueltito por el operativo "enojemos a Mauro"

Corría diciembre del año pasado. Aún faltaban dos semanas para las Fiestas y Wanda Nara sorprendió al anunciar la reconciliación con su padre, Andrés Nara. El reencuentro no fue casual, ni ingenuo: por ese entonces, la conductora había blanqueado y formalizado su separación de Mauro Icardi, quien mantiene una muy mala relación con el abuelo de Francesca e Isabella por el explícito apoyo que en su momento Andrés le dio a Maxi López durante el conflictivo y mediático divorcio.

La reconciliación con Andrés se dio luego de ocho años de absoluto distanciamiento y en el marco del festejo por el cumpleaños número 36 de Wanda. La reunión familiar tuvo lugar en la lujosa mansión de Santa Bárbara y contó con la presencia de Nora Colosimo, Zaira Nara (quien llegó junto a sus hijos Malaika y Viggo) y Alicia Barbasola, pareja de Andrés. Fue el día en el que Francesca e Isabella pudieron conocer por primera vez a su abuelo paterno y las fotos inundaron las redes sociales de la mediática y de su hermana.

El reencuentro fue celebrado por Colosimo, quien no dudó en compartir también en sus redes las fotos de su ex marido junto a sus nietas menores. El único que parecía no estar pasándola nada bien era Icardi, quien miraba desde Turquía todo lo que sucedía en la casona familiar de Tigre y el vertiginoso acercamiento de Wanda a L-Gante, quien llegó a grabar uno de sus videoclips utilizando la cama matrimonial de los Icardi.

El tiempo pasó, Wanda se alejó del trapero y, con L-Gante detenido, no dudó a la hora de formalizar una nueva reconciliación con Icardi. Pero todo tiene un costo y, al parecer, quien salió perdiendo fue una vez más Andrés. Y es que, después de que los padres de Francesca e Isabella decidieron "volver a apostar por la familia", Wanda jamás se volvió a mostrar en público con él.

Pero eso no es todo. De un tiempo a esta parte, Andrés volvió a sentirse condicionado por su hija mayor quien, de la mano de Nora, le habrían prohibido aceptar trabajos en los medios de comunicación. La misma suerte corrió su pareja. "No quieren que levante el perfil, ni que salga en los medios", advierten desde el entorno del padre de Wanda y Zaira.

La ceremonia de entrega de los Martín Fierro volvió a generar diferencias en la familia. A diferencia de Nora, quien siguió la ceremonia vestida de noche en la suit de cinco mil dólares que Telefe pagó para que Wanda accediera a asistir, Andrés ni siquiera llegó a pisar la vereda del hotel Hilton de Puerto Madero. Tampoco se lo vio en los festejos posteriores que la empresaria organizó tras finalizar las grabaciones de Masterchef.

El discurso de Wanda tras ganar la estatuilla no hizo más que alimentar la interna con tu padre. ¿El motivo? La empresaria se lo dedicó a su mamá, a su marido, a sus cinco hijos y a su hermana; dejando fuera de los agradecimientos a su propio padre. "Se lo dedico a mi mamá, que confía en mí desde que tengo cinco años y hago publicidades; a mi marido que está ahí, a mis hijos que están en la habitación; y a mi hermana, que seguro se va a alegrar".

Andrés siguió la ceremonia por televisión junto a su mujer y se sorprendió al darse cuenta del nuevo desaire de su hija mayor. "¿Cómo te sentiste cuando subió a recibirlo y en los agradecimientos no te dedicó una palabra", le preguntaron desde el ciclo Mañanísima. "Le dolió más a mi pareja que a mí. A mí me dolió un poco", explicó, al tiempo que reveló que esperaba al menos una pequeña mención: "Es lo que uno quiere. Siempre la apoyé con su futuro".

"Hasta que se casó vivió conmigo e incluso después la banqué en todas. Y que después no te reconozcan... que diga aunque sea: 'Che, viejo, esto también es para vos'. Porque saludó a todos, hasta Mauro con quien iba y venía por las infidelidades. Toda esa situación para cualquier padre es dolorosa", recordó y, de paso, aprovechó para dedicarle un palito por elevación a su yerno.

La relación, al momento, atraviesa un momento delicado. Si bien la única de la familia que aún tiende puentes con Andrés es Zaira, lo cierto es que el empresario de autos ya se cansó y no tiene intenciones de remarla. De hecho, ni siquiera le escribió a Wanda para felicitarla por su Martín Fierro: "Después de ver que no me lo reconoció, la verdad es que no le mandé nada".