Wanda Nara y su entrevista con Susana: "No sé qué voy a decir, mis hijos sufrieron mucho"

El escándalo que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos. Actualmente, la pareja está disfrutando de su mini luna de miel en Dubai, donde viajaron para disfrutar de unos días de relax y terminar de consolidar la reconciliación. Desde allí, comparten con sus seguidores de las redes sociales imágenes y videos de este viaje donde se los ve muy mimosos, compartiendo besos y abrazos en cada rincón del hotel.

Con estas románticas postales, en teoría, buscan dejar atrás la crisis que vivieron en el último mes después de que el deportista confesara que se encontró con Eugenia "La China" Suárez en un hotel de París luego de haber intercambiado con ella mensajes y llamadas. "Él inicio la conversación y pensó que nunca le iba a contestar. Empezaron a hablar, él nunca definía y ella lo apuraba. Fue una previa larga, de charlas e intercambio de videos", había contado Yanina Latorre.

Lo cierto es que este viernes, Ángel de Brito confesó que mantuvo una charla con la mayor de las hermanas Nara donde le confesó que fue lo peor del affaire entre Icardi y la actriz. “Hablé con las dos: Zaira y Wanda. Esta mañana, a eso de las seis y media de acá, me llega un mensaje de Wan que dice ‘este es mi número’. Yo ya lo tenía agendado”, reveló el conductor de Los Ángeles a la mañana.

Y ante las consultas de sus panelistas, agregó: “Para comenzar la charla me mandó la foto de un coco. Yo le mandé de mi mate y de mi desayuno. Charlamos de un par de temas, pero nada del otro mundo. Wanda me contó que la entrevista con Susana Giménez va a durar tres días. Le dije: ‘Dijo Su que vos ibas a contar todo’. Ella contestó: ‘¿Dijo eso? No sé qué voy a decir. Tengo hijos grandes que sufrieron mucho’”.

El periodista aprovechó la oportunidad para preguntarle a Wanda sobre La China y concluyó: "Me confirmó que habló con La China 40 minutos. También le pregunté por algo que indagan mucho, que es qué pasa con otros jugadores que habrían recibido llamados y me dio un nombre. Confirmó a uno solo. Hablamos de Mauro, de Maxi, de Andrés Nara, su papá. Solo voy a decir que en diciembre ella viene para Argentina y que nos vamos a juntar a tomar algo”.

Wanda Nara tiene por delante un montón de campañas pactadas. Además, la semana que viene comenzará a grabar con Susana Giménez el íntimo, que según adelantaron estaba pautado desde antes, que durará entre tres o cuatro días, no contará con la presencia de Mauro Icardi y se emitirá por la pantalla de Telefe. También estará al frente de un especial de fin de año que, a su vez, contará con la particiáción de La Su en París.

Al mismo tiempo y en plena crisis con el delantero del PSG, a Wanda la contactaron para ofrecerle la co-conducción de un programa junto a Marley. Pero por ahora, tras este viaje a Dubai la empresaria tiene previsto solamente darle la entrevista entrevista exclusiva y a solas a Susana Giménez en París, y en diciembre regresará a la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales y juntarse con su familia.