Wanda no para: el (nuevo) palazo para la "China", la interna con Icardi y el "operativo familia"

Cuando parecía que las esquirlas mediáticas del escándalo que se desató después de que Wanda Nara hiciera público el affaire de Mauro Icardi con Eugenia "la China" Suárez, el triángulo amoroso volvió en los últimos días a instalarse con fuerza en la agenda mediática después de que la actriz intentara volver a contactar al futbolista, cuando su mujer se encontraba en la Argentina. Del nuevo palazo de Wanda contra la ex Casi Ángeles a la interna con Icardi y el "operativo familia" desde París.

Wanda Nara asistió con sus cinco hijos al partido que el equipo de Icardi disputó ayer contra el Germain Football club y no dudó a la hora de grabarse tanto en la platea, como en el palco VIP del estadio. Hasta ahí, nada de otro mundo.

Pero, ¿qué fue lo que llamó la atención? Acompañada por su amigo y estilista personal, Kenny Palacios, Wanda tomó un poquito de más y se grabó cantando una famosa canción cuya letra fue, según analizaron sus propios seguidores, otro palazo dirigido contra Suárez.

El tema elegido por Wanda fue Sobrio, de Maluma:

Quiero aprovechar, ya que estoy toma'o

Pa' poder decirte toda' las cosa' que me he guarda'o

Sé que no son hora' de llamar, pero te vi en línea

Y solo quería confirmar si aún eras mi niña

Lo siento

Es que sabe' que me cuesta decir lo que siento, eh

Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento

En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio

Ya que sobrio no me da (no, no, no, no)

Por eso te estoy llamando

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah (no me da y no me da y no me da)

Por eso e' que estoy tomando

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Bebé, perdón, sé que no son horas (wuh)

Pero e' que el trago no colabora (yeah)

Quiero saber si ríes o lloras (dime)

Si andas acompañá' o andas sola

Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte (je, je, je)

Estoy bebiendo, supuestamente, pa' olvidarte, yeah-yeah

Pero es obvio (obvio)

Que me duela que me tengas odio (what?)

Si a última hora no fui tan mal novio (oh, shit)

Te pienso borracho y lo escondo de sobrio (wuh)

Yo te quería para matrimonio (honey)

Pero le está' dando a esto un velorio (hey)

Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio

Ya que sobrio no me da (no, no, no, no)

Por eso te estoy llamando (yeah-yeah)

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah (no me da y no me da y no me da)

Por eso e' que estoy tomando (¡salud!)

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Quiero aprovechar

Yah-yah, yeah-yeah, ja, ja (ya que estoy toma'o)

Dirty no, baby (pa' poder decirte toda' las cosa' que me he guarda'o)

Maluma, ba-ba-baby, once again (sé que no son hora' de llamar)

Dímelo, Edge, Edge (pero te vi en línea) Keityn

I love you, baby (y solo quería confirmar si aún eras mi niña)

El baby de las babies

Ah, Maluma, baby, muah

Mientras algunos interpretaron que la canción era una nueva chicana contra la actriz, otros recordaron los últimos cruces internos que se hicieron públicos entre la empresaria y su propio marido. Y es que, lejos de atravesar un buen momento (tal y como Wanda se encarga de exponer desde su Instagram), Icardi se habría enojado con Wanda por la filtración de la captura del mensaje que la "China" le envió por WhatsApp a través de su amigo Macha Latorre.

Según trascendió, el delantero se sintió "traicionado" por su mujer, a quien señala puertas adentro como la persona que filtró el mensaje y reinstaló el escándalo en los medios. Cabe recordar que las autoridades del París Saint Germain no sólo frizaron al delantero por su perfil mediático, sino que además le remarcaron que no estaban interesados en mantener en el exclusivo plantel a un futbolista con una vida personal tan escandalosa y pública.

"Mauro siente que esto le juega en contra en el club, además piensa en las nenas. Tanta exposición no es sana, en especial con temas tan delicados", confiaron allegados al futbolista, pese a que fue él quien "rompió los votos" maritales y mantuvo el encuentro con Suárez en París. Es por eso que, desde que regresó a París, Wanda no para de compartir fotos y videos familiares en los que se lo puede ver a Icardi en "modo marido" y "modo padre".

Los más recientes coinciden con el festejo de Pascuas en París. En las grabaciones, se los puede ver a los cinco hijos de Wanda correr por el jardín de la fastuosa mansión parisina en la que aún convive con Icardi en búsqueda de los huevos escondidos entre los árboles y plantas.