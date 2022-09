Wanda no para: los mensajes subliminales contra la China y el zorra que lanzó en pleno vivo

Dicen algunos que las coincidencias, al menos a veces, no son tan involuntarias como parecen y eso podría aplicarse ahora a Wanda Nara, quien casi nunca deja nada librado al azar, sino que más bien piensa en cada uno de los gestos que hace públicos y en las palabras que usa cuando habla en sus redes o en TV.

Por eso mismo, a muchos les resulta una clara muestra de la competencia y rivalidad que mantiene con la China Suárez, un reciente gesto que tuvo respecto a su vestimenta. Sucede que en el último programa de Quién es la máscara, la mediática usó un atuendo muy llamativo y particular, parecidísimo a uno que vistió hace no mucho la ex de Benjamín Vicuña.

El look es osado y la muestra deportiva, pero a la vez elegante. Para acompañarlo, la rubia lució el cabello suelto y además le sumó unos tacos amarillos, junto a unos aros y una delicada vincha. Aunque mantiene ciertas diferencias con la vestimenta de la China, lo cierto es que no puede evitarse la comparación, ya que ambos atuendos tienen los mismo colores, y se trata de una calza y top deportivos. De hecho, las dos se pusieron tacos y lucieron el pelo suelto en las oportunidades que lo alardearon.

Suárez lo usó primero en España, cuando fue al Festival de Cine de San Sebastián en septiembre del año pasado. Su look estuvo lejos de pasar desapercibido, no solo porque era de la firma Versace, sino porque era bastante extravagante para una alfombra roja.

Como se habló mucho de su participación en ese festival, cuesta bastante creer que Wanda eligió un atuendo tan parecido sin saber que la China antes ya lo había lucido, sobre todo porque también se trata de un modelo de Versace, aunque un poco más informal. Nada es ingenuo en el mundo de la rubia.

Incluso, hace apenas unos días a uno de los personajes se presentó disfrazado a cantar en el nuevo programa de Telefe, lo presentaron como un posible zorro, aunque ni lenta ni perezosa, la mediática agregó que en realidad podría tratarse de una "alta zorra", una palabra que muchos recordaremos la rubia ya usó antes.

“Otra familia que te cargaste por zorra”, escribió en su Instagram Wanda el 16 de octubre pasado, cuando dio la primera muestra pública de que sabía que su marido Mauro Icardi había tenido en París un encuentro íntimo con la China dentro de un hotel, mientras ella y su hermana Zaira Nara estaban de viaje.

Lo que se desató después de eso fue una tormenta que ya todos conocen y, de hecho, hasta el día de hoy todavía se pueden ver las consecuencias. Aunque Eugenia Suárez ya está en otra historia con su novio Rusherking, Nara apostó al amor y sigue conviviendo con su marido, con quien de hecho se mudará a Turquía junto a sus hijos tras el reciente pase del delantero. Según ella misma dijo, recomponer el vínculo le costó y demandó mucho esfuerzo, y es por eso cuesta creer que la elección de su look haya sido ingenua.