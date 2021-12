Wanda no perdona: el palazo contra la "China" Suárez y el sugestivo "la verdad..."

Hermanas son las hermanas. Zaira Nara asumió el reemplazo de la conducción del ciclo Flor de Equipo y, como era de esperarse, tuvo a una de las entrevistadas más buscadas del momento: su hermana mayor, Wanda Nara. La empresaria habló por primera vez después de su mano a mano con Susana Giménez y no esquivó ninguna pregunta.

Con ánimos de ir al hueso, desde el panel del ciclo le preguntaron si había visto el mano a mano que Eugenia "la China" Suárez le dio a Alejandro Fantino, después de que Wanda hiciera público su affaire con Mauro Icardi. "Me llegaron pedacitos muy esporádicos, pero no tengo nada para decir. Cada uno dice lo que quiere. Me parece perfecto que ella salga a hablar lo que quiera", reconoció.

Atenta a las repercusiones de la nota, Wanda la picanteó al aclarar que ella no le puso ningún tipo de condicionamiento a Giménez a la hora de negociar la entrevista, algo que sí hizo la "China" con Fantino y que fue reconocido incluso por el propio conductor.

"Yo fui muy sincera con lo que dije, tal vez demasiado. Porque podría haber obviado (algunas cosas), pero no le dije a Susana que no me pregunte", reconoció, al tiempo que aclaró que la relación no atraviesa un mal momento después de la entrevista, tal y como comenzó a circular en los últimos días.

"Tengo muy buena relación con Susana y con el canal como para decirles que no me pregunten. pero Susana me preguntó todo y yo le respondí todo realmente de corazón, con sinceridad. Después, yo no me hago cargo. Que cada uno diga lo que quiera", señaló, en alusión a las tibias y esquivas respuestas de la ex Argentina, tierra de amor y venganza.

En la nota con su hermana, Wanda insistió en diferenciarse de la "China": "A mí me caracteriza decir siempre lo que pienso, que puede quedar bien o mal. Pero digo la verdad, no soy de decir lo que sea políticamente correcto. Traté de no lastimar a nadie, porque la verdad puede lastimar a muchas personas. Yo puedo hablar de mi entrevista con Susana, lo demás no sé".