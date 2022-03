Wanda no perdona: la venganza de la mediática para fastidiar la tranquilidad de la China

Como si fuese una pelea entre populares y divinas. Wanda Nara, como ahora líder de las populares, sigue atenta a lo que hace o deja de hacer Eugenia La China Suárez. Hace algunos años cuando recién se separaba de Maxi López, aquel futbolista rubio con porte de actor alemán, la botinera escribió en su perfil de Twitter "soltar" cuando comenzaba el romance con Mauro Icardi, que no era el joven que vemos hoy con boina de gaucho y con alma de don juan español, sino un simple chico con ansías de ser exitoso jugando al fútbol.

Wanda, que sabe como salir de todos los escándalos como una reina, aclaró en las últimas horas que fue víctima de un hackeo, y una vez recuperada su cuenta, aseguró que la persona que ingresó a su perfil publicó chats de ella con la China y mensajes del futbolista Esequiel Omar Barco queriendo conocerla, solo para generar más escándalo en la vida de la rubia. De hecho, ella hizo un descargo en donde explicó cómo se inició el hackeo que sufrió y contó qué cuentas todavía están en manos de los ciberdelincuentes.

Todo esto le sucedió a Wanda en un momento muy particular en la vida de la China, luego de que la actriz diera vuelta la página y decidiera dejar el tole tole mediático para otro momento. Se nota que la "China" literalmente, como dicen los jóvenes, está en otro cumpleaños. Se muestra enamorada, feliz con la compañía de sus hijos y muy atrás quedó su separación de Benjamín Vicuña. Quizás esto le molestó un poco a la rubia y por desató un infierno con su supuesto hackeo.

Es que sin ir más lejos, la semana pasada Suárez cumplió años y realizó dos fiestas. Uno de los festejos ocurrió el 9 de marzo a las doce exactas, donde la ex Casi Ángeles se juntó con su amigos más cercanos y su novio el empresario madrileño Armando Mena Navareño para soplar las velitas por su aniversario de nacimiento número 30. El español llegó a Buenos Aires especialmente por ella. Visitaron varios lugares de Buenos Aires y hasta hubo presentación oficial.

La redes sociales, más precisamente Instagram, son casi tan protagonistas de estas veladas como los propios agasajados. En las últimas horas, Suárez compartió en sus stories varios saludos de quienes estuvieron presentes en el festejo que organizó. Allí se pudo conocer un poco la intimidad de la reunión.

El otro festejo fue el sábado 12 de marzo en Trade Sky Bar. Pero lo que pintaba para mega fiestón top, a la hora de la verdad terminó resultando una cálida reunión para los familiares y amigos más íntimos de la actriz. La invitación fue para 60 personas, pero parece que no llegaron y hasta algunos invitados se bajaron del convite, y muchos sin aviso.

“Ella llamó uno por uno los invitados. Duró de 19.30 a 3 de la mañana. Ella se preparó en el Park Tower y tuvo tres cambios de look. El primero fue de Etiqueta Negra, el segundo de Jorge Rey y el tercero de Natalia Antolín”, señaló Luli Fernández en un programa de espectáculos de El Trece.

“Estuvo todo divino. Primero hubo un cóctel más íntimo en la terraza para los más cercanos. Tenía una mesa reservada porque se ve la caída del sol con el obelisco de fondo”, confirmó Ramiro Arzuaga a un portal de noticias, y también dio detalles de la gran fiesta: "La ambientación fue en rojo, rosa y bordó, los colores favoritos de la China"

Sin embargo, no es la primera vez que cuestiones como estas le suceden a la ex teen Angels, primero fue cuando le puso la voz a la película de disney "Sing 2", que los organizadores del estreno de prensa ofrecían hasta 700 mil pesos para que fueran celebridades al evento, ya que luego del Wanda Gate nadie quiso ser parte de ese momento. Luego vino el fin de la amistad con Paula Chaves y el unfollow de la conductora de Bake Off. Pero, a pesar de todo esto, la China se habría tomado un impasse para las peleas.

La que no parece estar en el mismo camino es Wanda, que siempre le está pisando los talones de Suárez o cuando ve que ella esta con buenas noticias, algo sucede en el entorno cercano de Nara...que siempre, de casualidad, tiene que ver con la China.