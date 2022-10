Wanda respondió al "operativo reconciliación" que instaló su madre: el llamativo desaire de Icardi

Ni un minuto de paz. Sólo dos horas después de que Nora Colosimo difundiera en Instagram la primera foto de Wanda Nara y Mauro Icardi juntos en Turquía, los rumores de una posible reconciliación circularon con fuerza y la empresaria debió activar el "operativo desmentir a mamá". Su contundente posteo y el desaire que recibió por parte del padre de sus hijas: Francesca e Isabella.

Todo sucedió en el marco del festejo de cumpleaños número seis de la hija menor de la pareja. Wanda no tardó en compartir un sinfín de historias en el que no sólo mostró los costosos regalos que le había comprado a su hija, sino que también difundió fotos de la pequeña en el aula de su nuevo colegio con la torta y junto a su hermana, Francesca.

La decisión de no mostrar la presencia de Icardi responde a la estrategia que activó desde hace una semana cuando regresó a Estambul: instalar desde sus redes sociales que ya no comparte techo con su marido (da a entender que se hospeda en el lujoso Sheraton de la capital turca) y reforzar así la separación que ella misma confirmó de forma unilateral y que Icardi se niega a reconocer (al menos en público).

Pero la historia de su mamá no hizo otra cosa que alentar los rumores de reconciliación y Wanda se encargó de dejar en claro que no hay marcha atrás. Primero, le respondió a la modelo y panelista televisiva Luli Fernández, quien le preguntó si había perdonado a su marido. "La respuesta es un no contundente. Es el cumpleaños de mi hija", resistió desde el Viejo Continente la empresaria.

Luego, compartió la misma foto que Colosimo había difundido desde su Instagram y, pese a que se mostró junto a Icardi, le escribió un especial posteo de cumpleaños a Isabella. Fue la primera vez que la empresaria no utilizó el plural, ni mencionó a su marido.

"Feliz cumpleaños para mi pequeña Isabella, un ser que ilumina tanto nuestras visas con su alegría y personalidad. Tan hermosa. Que sigas creciendo siempre tan feliz y con salud. Sos mi pequeña princesa y lo serás siempre, por más que crezcas tanto. Te amo, mi vida; con todo mi corazón", le dedicó, al tiempo que firmó: "Mamá".

Dos horas después de que Wanda hiciera lo propio desde su cuenta, Icardi recogió el guante e hizo lo propio. Cabe recordar que, tal y como prometió durante el duro vivo en el que criticó a la mujer de sus hijas, no volvió a hacer declaraciones públicas, ni a activar siquiera sus redes sociales.

Y, en esta oportunidad, el delantero optó por cambiar de estrategia. En vez de seguir dedicándole posteos para acelerar una eventual reconciliación, Icardi le clavó la fulminante y difundió la foto junto a Wanda e Isabella, pero tampoco hizo alusión a su mujer. "Feliz cumpleaños, princesa. Seis años de puro amor y alegría. Te amo mucho, papá", se limitó a escribir.