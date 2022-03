Wanda le mojó la oreja (de nuevo) a la "China" y Paula Chaves salió con los tapones de punta

La amistad es un bien precioso que a veces se diluye. Se deja atrás. Se olvida. Eso fue lo que sucedió entre Eugenia "la China" Suárez y Paula Chaves, quienes decidieron ponerle punto final a su amistad después del escándalo que se desató cuando Wanda Nara hizo pública la infidelidad de su marido, Mauro Icardi.

El "Icardi-Gate" generó el distanciamiento con Paula, que es íntima amiga de Zaira Nara, la hermana de Wanda, y que además se lleva bárbaro con la dueña de Wanda Cosmetics. Y si bien ninguna se refirió de forma pública a la pelea, lo cierto es que la decisión de la "China" de dejar de seguir a la modelo en redes sociales no hizo más que volver a instalar el tema en los medios.

Días después del lapidario gesto de la ex de Benjamín Vicuña, Wanda le puso picante a los rumores y compartió una tajante reflexión sobre la amistad. "Quien es tu amiga será tu amiga cuando estés soltera, saliendo, casada, siendo madre, volviendo con tu ex (y retándote por eso), trabajando duro, desempleada, estudiando, sin rumbo, feliz o triste. La verdadera amistad espera tu felicidad y vive cada etapa contigo".

Tras darle unfollow a Paula, que hoy en día es casi lo mismo, que negarle un saludo en un evento, Suárez likeó una publicación, luego de la entrevista que Paula le hizo a Nicolás Cabré, su ex, en Cortá por Lozano. “Nadie es tu amigo hasta que defienda tu buen nombre en tu ausencia”, aparece en un posteo al que la "China" le dio un me gusta.

Unas horas después de que saliera al aire la entrevista de Paula con Cabré, que habría sido el disparador de la furia de Suárez, la actriz también volcó su malestar de forma elíptica en redes sociales: "Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume".

La furia de Paula Chaves: "¡Sáquenme del medio!"

La frase a la que la "China" le dio like fue interpretada por los medios de comunicación como una chicana directa contra su ahora ex amiga, Chaves. Lo mismo sucedió con el posteo de Wanda, que se interpretó como un mensaje de apoyo a la modelo.

Atenta a la repercusión de los posteos, Paula volcó su bronca en Twitter y pidió que la dejen a un lado de la polémica: "Entiendo todo, pero por favor, sáquenme del medio de cada posteo o cada historia. ¡No tengo nada que ver".