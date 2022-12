Wanda, su beso con L-Gante y la reacción machirula de Icardi: "¿Qué hacés ahí y tus hijos acá?”

Las imágenes fueron más que elocuentes. Elián Ángel Valenzuela​, popularmente conocido como L-Gante, y la siempre mediática Wanda Nara fueron descubiertos a los besos luego de una romántica cena a la luz de las velas en un restaurante. Todo sucedió en la noche del lunes. La flamante pareja salió por primera vez solos, sin compañía de terceros, comieron, se divirtieron y cuando estaban subiéndose al auto, fueron descubiertos. “¡Qué chape fuerte!”, sostuvo Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo al dar a conocer las imágenes de aquella sensual noche. Una vez de dentro del auto, no pudo evitar besarse sin antes apagar las luces del interior del auto para evitar ser descubiertos.

Sin embargo, las cámaras curiosas en el lugar captaron cuando las bocas de ambos se unieron. "Prácticamente se revuelcan en los asientos”, dijo el conductor del Trece. Lo cierto es que las imágenes no tardaron en viralizarse y, para colmo, Wanda redobló la apuesta al publicar en sus redes sociales que vio el encuentro entre la Scaloneta y Croacia junto al cantante y Jamaica, la hija que el músico tuvo con Tamara Báez.

Resulta que al ver las fotos de su hija junto a Wanda, la influencer estalló de bronca e impotencia y enseguida comenzó a compartir en sus historias de Instagram una charla privada que tuvo L-Gante días atrás. “Si vas andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo. Jaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí a otra. 2 besitos porque 3 es mucha plata”, agregó la mamá de Jamaica.

Pero otro que no reaccionó bien a las postales del cantante de cumbia 420 fue el propio Mauro Icardi, quien explotó de irá y llamó a la mamá de sus dos hijas, Francesca e Isabella, al ver las imágenes del apasionado beso entre el músico y la empresaria. "Tiene algunas cosas personales que resolver”, confesó Ana Rosenfeld, abogada e íntima amiga de Wanda, cuando le preguntaron si la modelo estaba invitada a su cumpleaños.

Según trascendió, cuando Icardi se enteró que Wanda estaba cenando con L-Gante en la costanera, no le gustó nada y acudió a Rosenfeld para que cumpliera el rol de mediadora entre ambos. “Anoche, a las 12 y un minuto recibí un mensaje y me dije ‘Mauro se acordó de mi cumple’, pero no, decía ´Ana, ocupate´”, detalló la letrada

De acuerdo con Guido Zaffora, “mientras ellos cenaban en su primera cena a solas, sin ninguna persona alrededor, le llegó esa foto a Mauro que estaba en Santa Bárbara -en la casa familiar- cuidando a los chicos y la llamó a Wanda y le empezó a pedir cosas que antes no le había pedido por el tema de la separación. El miedo era que se apareciese en el restaurante, antes Icardi quería operativo reconciliación, ahora está todo mal. Le dijo: ´¿qué hacés ahí, mientras tus hijos están acá?¨”.

Por esta razón, Wanda tuvo que acudir a Ana para que tranquilice al futbolista, algo que no fue desmentido ni confirmado por la abogada. “Tuve que intervenir mandándoles un beso a los dos. A Mauro por un lado, a Wanda por el otro, diciéndoles gracias por tenerme en cuenta el día de mi cumple, por quererme tanto y por pedirme ayuda”, dijo risueña sobre el permanente conflicto entre el matrimonio.

En ese sentido, Rosenfeld contó qué sucedió entre Wanda y Mauro cuando intentaron recomponer las cosas. “Hice un posteo sobre todo lo que se venía diciendo. Ir a Maldivas no implica una reconciliación, implica buscar un lugar lindo, solos, alejados del mundo, de los negocios para ver si podés recuperar una pareja. Si no funciona, no funciona en Maldivas tampoco”, explicó.

Y consultada sobre lo que le pasa a Mauro y la razón por la que no quiere aceptar la separación, Rosenfeld fue contundente: “No estoy en la cabeza de Mauro, hablo con él todos los días, entiendo y siento lo que él siente pero también entiendo lo que dice Wanda, así que ya es un tema de respetar decisiones y hoy por hoy están los dos con decisiones distintas. El comunicado oficial sigue estando vigente, no hay ninguna comunicación distinta. Están separados”.