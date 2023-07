"Wanda tiene leucemia": Lanata se fue al pasto y los famosos lo destrozaron

Una vez más, en nombre del periodismo y montado a una supuesta credibilidad que perdió hace mucho, Jorge Lanata traspasó un límite. Esta vez lo hizo con una noticia vinculada a la salud de Wanda Nara, quien en las últimas horas debió ser internada de urgencia y de la que no se sabe cuál es su estado de salud. En su programa de radio, Lanata dijo: “La salud de Wanda Nara. Hay un tema con esto que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista, desde hace un tiempo, les voy a contar qué hice”.

Y agregó: “Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entienden por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo. Lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia. Fue internada en el Sanatorio Los Arcos, el miércoles a la noche con dolores fuertes abdominales. Los análisis de sangre demostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos, esto indica una enfermedad hematológica”.

Y continuó: “También presentaba el bazo muy inflamado, le van a hacer una punción de médula para terminar de diagnosticar esto, que ya es público. Público, pero secreto, es raro lo que pasa con esto. A la vez, hubo contactos de allegados a Wanda con Fundaleu. Fundaleu es un centro especializado en el tratamiento de la leucemia y hay todo tipo de versiones, de cosas, de que la quieren llevar a Italia, de que no sé qué, pero bueno eso es lo que está pasando con Wanda Nara”.

La primera en criticar a Lanata fue Connie Ansaldi, quien escribió en Twitter: “Me parece un ESPANTO que tiren diagnósticos y pronósticos médicos sobre personas públicas sin que sean los protagonistas quienes hablan del tema. Que les pasa? La cualidad humana está ANTES que cualquier otra. La Salud no es un chisme”.

Y siguió: “No les importa nada de nadie. Solo les importan los dígitos que suman a sus audiencias. Lo que no se dan cuenta es que nunca sabes de que lado del mostrador vas a estar. Y q esa misma falta de humanidad, en algún momento, nos muerde la cola”.

Por su parte, Ángel de Brito, amigo de Ansaldi pero también de Lanata, reposteó la primera publicación de Connie y escribió la palabra “Inmundo”. Otra panelista que apuntó al conductor de Eltrece fue Estefi Berardi, que escribió:” Un límite te pido! Me parece monstruoso revelar la enfermedad de alguien que no autorizó a contarlo. Ni siquiera sabemos si quiere hacerlo. Tal vez aún ni lo procesó. Que sea figura pública no da derecho a invadir así su privacidad con algo tan delicado como la salud!”.

Otro panelista que se sumó a la ola de críticas contra el periodista fue Guido Zaffora: “Es un horror lo que está pasando. Dar un diagnóstico al aire sin un parte médico, hablar de una enfermedad con liviandad y para peor que la paciente involucrada no haya dicho absolutamente nada. No puedo creerlo”.

A ellos se les sumaron un grupo de periodistas que aniquilaron a Lanata. Por un lado, Sebastián Lacunza afirmó: “Ponele que alguien tiene una enfermedad y se lo quiere contar a su hijito o a su madre en persona. Si decís x radio "lo que todos saben" y la radio encima lo tuitea, se van a enterar por un compañerito, una prima o internet. No es tan difícil ser periodista y persona”.

En tanto, Dante López Foresi escribió en Twitter: “El problema es que cuando la corporación premia con un Martín Fierro a un mercenario inescrupuloso, que no tiene límites al revelar una enfermedad terminal de un personaje público sin autorización y sin parte médico, le envía la señal a la sociedad de que esa basura es periodismo”.

En tanto, en las redes, diferentes usuarios escribieron frases como: “Jorge Lanata acaba de decir y confirmar al aire de su programa que Wanda Nara tiene LEUCEMIA. El periodista filtra la supuesta enfermedad sin pensar si toda su familia está al tanto de su enfermedad o no. Una falta de ética y de humanidad absolutamente repudiable”; “Sin escrúpulos y sin autorización de la afectada ni de su familia, Jorge Lanata reveló que Wanda Nara padece leucemia”; o “Lanata gordo sorete acaba de decir que Wanda Nara tiene leucemia, sea verdad o no, quien es el para confirmar un tema tan delicado? No cambia más este hdp”