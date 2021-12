Wanda volvió al país: llegó con sus hijos, sin Icardi y con un mensaje picante para la China

Wanda Nara volvió al país y como no podía ser de otra forma se volvió automáticamente noticia por lo que hizo, y lo que dijo. Sin su marido, el delantero Mauro Icardi, y acompañada por sus hijos, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabela, Wanda comenzó a ser noticia al momento en el que pisó suelo argentino. Una de las cuestiones que más querían saber los periodistas que la estaban esperando era si tenía pensado enfrentar a la actriz Eugenia “China” Suárez y, sobre eso, no dudó en responder.

Antes de subirse al auto que la llevó, junto a sus hijos a su casa, Wanda fue consultada sobre si tenía pensado hablar con Suárez, a lo que, pícara, disparó: “Ahora la voy a buscar”. Claramente, por la risa que lanzó, lo decía en chiste aun cuando ambas charlaron por teléfono después de que estalló el escándalo sobre la infidelidad que habría intentado cometer el delantero del París Saint Germain (PSG).

Pero fiel a su estilo, esa no fue la única perlita que dejo Wanda en su regreso a la Argentina. Tal y como subió en sus stories de Instragam, la empresaria se rió de sí misma al blanquear que se había dejado el mate en París.

“Vamos a hacer un pedido con Isi a algún alma caritativa, algún vecino de la zona ¿Mamá que se olvidó?”, dijo Wanda preguntándole a su hija más chica sabiendo la respuesta que iba a tener. “El mate”, le respondió ella a lo que inmediatamente Wanda le volvió a preguntar: “¿Y qué vamos a hacer? Nos queremos….”. Casi de inmediato Isaballe le dijo: “Matar”, “Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero por suerte vamos a Argentina, que hay mate en cada esquina ¡Ay, me quedó un versito! Si esto me pasaba en Ibiza no iba a conseguir mate, pero en Argentina sí”, le dijo su mamá.

Ya con el pie que le dio su madre, la menor del clan se apoderó de la cámara del celular y empezó a hacer su show. “Les quería decir que mi mamá tiene muchos fans. Estábamos viajando al aeropuerto y un señor le pidió que haga un video. Y tiene un montón de fans que siempre le dicen: ‘Wanda, ¿podemos hacer una foto?’, contó. “¿A vos te molesta?”, le preguntó la mediática. “Sí, porque todo el tiempo nos tenemos que parar para esperarte, y también a papi”, respondió Isabella.

Momentos antes de partir, Wanda aprovechó para compartir una foto con todos sus hijos en su cuenta de Instagram. “Mi destino favorito con mi manada”, escribió minutos antes de abandonar París.