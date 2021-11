Wanda vuelve a la carga contra la "China": la amenaza y, ¿se filtran los videos hot con Icardi?

Mientras aguarda desde su lujosa mansión francesa por la emisión de la esperada entrevista de Eugenia la "China" Suárez a Alejandro Fantino, Wanda Nara no sólo se regodea por el éxito que implicó su mano a mano con Susana Giménez, sino que además prepara un arsenal de venganza contra la ex Casi Ángeles. De la advertencia en Instagram a las fotos comprometedoras de las que se sigue hablando.

Si bien se mostró cauta e incluso reconoció haberle pedido disculpas por acusarla en Instagram de "zorra destruye familias", Wanda sigue de cerca cada paso que la ex de Benjamín Vicuña da en las redes sociales. En efecto, la empresaria no sólo siguió enviando información vinculada al tenor de las imágenes, videos y chats que la actriz le envió a Icardi (no habla de los que su marido le envió a Suárez, claro), sino que además ahora volcó una bomba en su cuenta de Instagram.

Hace pocas horas se supo que Suárez le había dicho al futbolista: “No hablo con casados. Pero vos sos mi permitido”. Eso habría sido el comienzo de un intercambio de mensajes que fueron subiendo de temperatura, al que se sumaron fotos y videos. Además de todo eso, el plan de concretar tantas promesas se pudo hacer realidad cuando la actriz viajó a Paris para encontrarse con Icardi en un hotel.

Lo cierto es que ahora salió a la luz una nueva frase de la China. Según Latorre, cuando le escribió esa frase subida de tono a Icardi, le agregó una foto en la que se la veía en un posición particular. “La foto era en un cama de yoga. Para ser sutil, ella estaba digamos, con las piernas abiertas”, contó Ángel de Brito. Fue entonces cuando Yanina relató la supuesta frase de la actriz.

Latorre contó que en un momento, cuando la charla se puso muy caliente, ella le mandó la foto en la cama de yoga y afirmó: "Estaba acostada con las piernas abiertas y elevadas, con las manos en el medio, postura de yoga, y le dijo: 'Me calienta que me terminen adentro'".

Luego de que Latorre filtrara el contenido de los mensajes, Wanda decidió dar un paso más. ¿Qué fue lo que hizo? Como quien no quiere la cosa, la empresaria compartió una suerte de amenaza en su Instagram: "Esas fotos que no publicás, esas charlas que no mencionás y esas historias que no podés contar, siempre tienen un valor más especial". Chan.