Wanda y el fallido "operativo reconciliación" con su mamá: los dardos cruzados con Icardi

La reconciliación entre Wanda Nara y su madre, Nora Colosimo, tras semanas de que la conductora la tuviera "freezada" a partir del audio que se viralizó en el que ella decía que Mauro Icardi era "tóxico", es sin duda una buena noticia para el ecosistema familiar. Aunque esto no quiere decir que esté todo bien en el entorno de la modelo, ya que el futbolista no participó la salida, ni estuvo presente en ninguna de las fotos del reencuentro, dando a entender que él no la perdonó.

Tanto la madre como la hija compartieron imágenes de una salida en la que estuvieron en el emblemático restaurant Seven Hills de Estambul, un espacio especializado en los pescados del Mar de Mármara que cuenta con una paradisíaca vista en la cual se pueden contemplar Santa Sofía y la Mezquita Azul.

El lugar, además ofrece la experiencia de subir con unos tenedores grandes con pescado en lo más alto del predio, para ser abordados por grandes gaviotas que esperan al comida entre aleteos y ansiedad. Allí se la vio a Nora con su novio, Rafael Stancanelli, quien se mostró un poco menos temeroso de ella de la situación que estaba viviendo. También volvió a hacerlo con Wanda.

De la salida también participaron Benedicto y Constantino, los dos hijos de Maxi López que están en Turquía. Aunque las hijas de él no fueron parte de la foto, ni la velada. "Las mujeres quieren un hombre a quien admirar, no educar", es la chicanera frase que compartió en una historia Colosimo, acompañada de una imagen de Marilyn Monroe.

Esta referencia puede entenderse como un palo para el futbolista del Galatasaray, aunque también a Andrés, el padre de Wanda y Zaira. Vale recordar que la pelea entre su primogénita y ella estuvo relacionada al progenitor de sus hijas. Es que el hombre fue quien filtró el audio de la ella quejándose del papá de Francesca e Isabella Icardi.

Esto se había dado luego de que sus hijas le dictaran un "bozal legal" a partir de declaraciones que había dado cuando la familia peleaba contra la filtración del problema de salud de Wanda en boca del propio Jorge Lanata.

Al mismo tiempo, la reconciliación se da en el marco de que L-Gante confirmó lo que ya se sabía pero no por confirmaciones de los protagonistas. "Lo que puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara (Báez); después medio que me emocioné por la fama y estuve a full", reconoció ante Vorterix. "Después, lo más cerca que estuve de una relación fue con Wanda y hasta ahí", agregó.

El cantante también valoró la preocupación que la pareja de Icardi tuvo. "No estaba Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina, un diez. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella. La mejor. No estamos en una relación, ni nada; pero le tengo cariño", reconoció.

Lo cierto es que L-Gante podría haber apurado el operativo reconciliación como para que no se hable tanto de la ausencia de Icardi en las fotos. El delantero siempre fue parte de este tipo de salidas familiares y que no lo haya hecho en esta oportunidad tiene mucho que decir.