Wanda y la fulminante a Icardi: las 4 traiciones navideñas y la sugerente oferta a Maxi

Agotada por la negativa de su marido a aceptar la separación y apurada por L-Gante para blanquear la relación, Wanda Nara cantó retruco y capitalizó el festejo Navideño para firmarle el certificado de defunción a su relación con Mauro Icardi. Las cuatro traiciones navideñas dedicadas al padre de Francesca e Isabella y el blanqueo "aprobado" con el trapero, que incomoda a su madre y a Zaira.

El "operativo Navidad al rojo vivo" se activó semanas atrás, cuando la empresaria le abrió a la revista Hola las puertas de su fastuosa mansión del barrio privado de Tigre Santa Bárbara y habló, entre otras cosas, de sus planes para pasar las fiestas en la Argentina. Consultada sobre si tenía pensado invitarlo al padre de sus hijas menores, Wanda fue contundente y le envió un mensaje subliminal al delantero: todo tiene un límite.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"No tengo problemas con nadie, ni con nada. Si mañana viene mi ex, Maxi, a esta casa, está todo bien. Tener la relación que hoy tenemos con él me hizo muy bien a mí y a mis hijos, que son felices con esta forma de relacionarnos. Lo mismo pasa con Mauro. Soy sagitario, muy positiva y, como te dije, cero enroscada", disparó, al tiempo que sumó: "Si pudiera, invitaría a mi primer novio. Pero, en la vida, también hay que tener en cuenta a los otros", advirtió. ¿Teléfono para su propio entorno?".

De acuerdo al entorno de la empresaria, hasta ese momento existía la posibilidad de que Icardi se sumara a los festejos familiares. No tanto por voluntad de Wanda, sino por la personalidad intempestiva del futbolista. "Mauro era capaz de caer sin invitación, como lo hizo cuando ella inauguró su local en Miami. Nadie sabe hasta dónde puede llegar", advirtieron.

Después del mensaje que le envió en la entrevista, Wanda cantó retruco y se mostró a los besos con L-Gante en la noche porteña (previo ultimátum del trapero para que lo blanqueara). Icardi respondió compartiendo historias en un boliche junto a Floppy Tesouro, lo que terminó por agotar a la empresaria, que interpretó los posteos como una clara declaración de guerra.

El viernes por la noche, los padres de Francesca e Isabella volvieron a ser noticia. Y es que, pese a que intentó darle celos, Mauro no se pudo contener e irrumpió una vez más en uno de los vivos que la empresaria realiza con sus seguidores en Instagram. "Falta poquito y vienen", le escribió en el muro, dando a entender que la rubia regresaría a Turquía junto a sus hijos en las próximas semanas.

Sin embargo, el clima se tensó cuando Wanda comenzó a hablar de su relación con L-Gante a pedido de sus seguidores. "No le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros (en alusión a Tamara Báez, la ex del trapero) o en conflicto; no sé cuál es la situación... Mejor dicho, sí la sé, pero no tengo una relación. Y si algún día tengo (Sic) una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones. No estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto", disparó.

Mientras ella hablaba de su soltería y ratificaba la separación, Icardi comenzó a bombardearla con duras acusaciones e incluso lo sumó a Kennys Palacios (estilista y amigo de Wanda) al baile:

No te hagas la boluda"

Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas"

Contá para qué me llamaste hace tres días por videollamada”

Sos la tóxica número uno, ¿o no Kennys?”

Por último, Icardi irrumpió en el muro de la madre de sus hijas, justo cuando la empresaria intentaba explicar qué la une a L-Gante: "Dejá de aclarar tanto que oscurece”.

Atenta a las chicanas, Wanda activó con todo. En principio, decidió invitar a su padre, Andrés Nara, al festejo navideño que organizó en la mansión de Santa Bárbara. Cabe destacar que la empresaria y su padre se pelearon a muerte durante el embarazo de Francesca, porque Andrés siempre "bancó" a Maxi López y fue quien filtró la noticia del embarazo, algo que Icardi nunca le perdonó.

Fue el propio Andrés quien, tiempo atrás, explicó que la distancia con su hija mayor no se debía a la separación con Nora Colosimo; sino al mal vínculo que mantenía con Icardi. Es por eso que Wanda se encargó no sólo de compartir las fotos del acercamiento, sino que Andrés fue el gran protagonista en las historias que la empresaria subió durante los festejos.

La siguiente traición de Wanda a Icardi tuvo lugar después del brindis navideño, cuando L-Gante (quien pasó la nochebuena junto a su ex y a su hija Jamaica) cayó "de sorpresa" a la fiesta y brindó un show privado, por el que no cobró ni un peso. Todos los invitados de la empresaria bailaron al ritmo de la cumbia 420 pero, al momento de cantar el tema que le dedicó a la empresaria (El último romántico), Andrés se desató y bailó como pocos; dándole su aprobación indiscutida al trapero.

Cabe recordar que las principales detractoras de la relación entre Wanda y L-Gante son su hermana, Zaira; y su madre, Nora. Sin embargo, las dos se quedaron durante el festejo, aunque evitaron difundir imágenes o videos de ese momento. "El primer show. Feliz Navidad", celebró la empresaria con un video del bailongo que se armó en su jardín, para luego dedicarle un contundente mensaje de agradecimiento al cantante: "Gracias genio por animar mi fiesta una vez más. Mi amigo es crack".

Pero eso no fue todo. No conforme con los claros mensajes que Icardi iba recibiendo casi en tiempo real desde Turquía, Wanda le espetó la puñalada final a Mauro. ¿Qué hizo? Compartió una captura de pantalla en la que se la podía ver realizando una videollamada con Maxi López (quien se encuentra en Londres) y brindando a la distancia con su ex marido.

"Feliz Navidad. Te esperamos acá para el próximo año, Maxi", le dedicó Wanda al padre de Valentino, Constantino y Benedicto desde la cocina de su mansión en Tigre. Tranqui.