Wanda y la historia detrás del choque a la moto: quién manejaba y el cruce a "Pampito"

Jueves, siete de la mañana; Avenida del Libertador. Wanda Nara viajaba en su lujosa camioneta rumbo a Martínez para grabar un nuevo programa de Masterchef y se vio involucrada en un accidente de tránsito. La inmediata desmentida a Pampito y la explicación de la conductora.

Si bien el accidente tuvo lugar a primera hora de la mañana, el panelista Pampito interrumpió la rutina de Intrusos para anunciar un último momento, que no era tal. "Esto acaba de ocurrir", le advirtió el periodista a Flor de la V, al tiempo que detalló: "Wanda tuvo un accidente de tránsito. Estaba yendo a Telefe, estamos tratando de obtener información porque esto acaba de ocurrir".

Mientras el panelista advertía a las tres de la tarde que la empresaria acababa de chocar, el teléfono celular de la también influencer estalló y se vio obligada a desarticular a través de una historia que publicó en Instagram la Fake News.

"Les hablo rápido porque sigo grabando, pero para tranquilizar porque me están escribiendo un montón. El auto que me traía a las siete de la mañana al canal venía por Libertador, camino a Martínez. El accidente fue en el otro carril, pero justo vi el impacto y con mucha precaución me bajé automáticamente y fui una de las primeras en llegar", explicó Wanda, desde Telefe.

La explicación se dio en el marco de la foto que comenzó a circular en redes sociales en la que se la puede ver asistiendo al hombre accidentado. "Según lo que me pudo decir, su moto se resbaló. (El accidente) no tuvo que ver con el auto en el que venía yo. Sólo me bajé del auto para ayudarlo a llamar ayuda (Sic)", explicó.

"Esperé a que llegara la ambulancia y nada, por eso se me ve en una foto agarrándole la mochila porque estaba buscando otro teléfono para pedir ayuda. Así que eso es todo, porque decían que mi auto estaba involucrado y no, nada que ver. Estaba en la otra mano e hice lo que hubiera hecho cualquiera", cerró Wanda, desde su camarín.