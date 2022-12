Wanda y su nueva vida de soltera: millones, tele, L-Gante y el acuerdo con Maxi e Icardi por los chicos

Oriunda de Boulogne y mega figura en Italia, Wanda Nara atravesó uno de los años más intensos de su vida entre separaciones, romances, acuerdos legales y disputas económicas. Se ve que parir cinco veces es lo más tranqui que le pasó.

La empresaria tuvo un 2022 movidito tras enterarse de la infidelidad de su ex pareja Mauro Icardi junto con la ex amiga de su hermana, La China Suárez. Dicen que cuando algo malo llega es para que después algo mejor se acerque. Quizás este sea el tiempo para dedicarse a ella. Si bien la rubia intentó volver con el futbolista, tras un gran esfuerzo de ambas partes, no pudo ser posible.

Al parecer hay alguien más que estuvo involucrado en esta decisión, y sin abrir la boca. L-Gante conquistó a Wanda como nunca nadie lo había hecho. Sin lujos, pero con corazón. Durante el año compartieron tardes de pileta, de mates, cervezas, salidas a boliches, choripanes en la costanera y por sobre todo mucho amor. Ambos se ayudaron con sus carreras. Elian participó de una producción de fotos para la marca de indumentaria de ella, y Nara fue su compañera en el videoclip de su último tema.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe destacar que desde que salió a la luz el escándalo por su separación, las especulaciones sobre su paradero y su nuevo ritmo de vida le quitaba el sueño a sus fans. Con lo que respecta a su futuro laboral para el 2023, en el último viaje que hizo a la Argentina, Wanda firmó con Paramount y Telefe para hacer una serie de participaciones en el canal, tal es así que se conoció que su viaje a Qatar para ver el Mundial estaba pactado por "contrato" y se verá en la biopic.

Además, ya pactó para hacer en la misma productora su propio reality de cómo es su vida. Estará inspirada en la serie de Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, lo va a grabar en Buenos Aires y va a salir en dicha plataforma. No obstante a esto, le ofrecieron conducir "¿Quién es la mascara?" en Italia, pero dijo que solo lo haría como jurado. Es por esto y por su próxima participación en el Bailando del país amante de la Pizza, que estará presente allí en varias oportunidades.

También seguirá con su línea de cosméticos, de la cual abrirá una nueva sede en CABA, y lo mismo con su línea de ropa deportiva. Para poder hacer todo esto, Wanda necesita si o si el apoyo de sus ex parejas para poder hacerse cargo de todos sus hijos. Por un lado tiene firmado un acuerdo con Maxi López, con quien comparte la tenencia de Valentino, Constantino y Benedicto, y con quien se reparte los días para poder turnarse, tal y como lo acordó hace poco con Mauro Icardi.

Con el hombre con quien comparte a Francesa e Isabella, acordaron que cada uno las tendrá veinte días de corrido, y se comprometieron a llevarlos y traerlos depende de a quien le toque. Modificando la rutina que tenían hasta hace no mucho, en la cual Wanda se tenía que hacer cargo y ocupar de todo. Hace un tiempo Wanda reveló que ama Argentina pero que no podría venir a vivirse al país porque sus hijos acá se sienten extranjeros. De todas formas reveló que vendrá más seguido.

Si bien fue un año caótico para Wanda y sufrió realmente mucho todo su duelo, la paz y la armonía le llegó. Con quien parecía impensado que llegaran a acuerdos y se demostraran nuevamente algún tipo de afecto era con Maxi López. Pero demostraron todo lo contrario. No solo hicieron las pases, sino que ella afirmó que le gustaría pasar la próxima navidad con el, mientras que él la invitó a pasar año nuevo junto a sus hijos en su casa de Londres.

Pero esto no fue lo único. Wanda se reconcilió con su padre, Andrés Nara, con quien ha tenido fuertes y graves problemas puertas para dentro y puertas para afuera, al nivel de que el hombre conoció a algunos de sus nietos en el transcurso de este año. De todas formas, en el festejo de navidad de la semana pasada, la modelo deleitó a sus seguidores posteando el mejor de los reencuentros, el milagro de la navidad. La cena de su familia estuvo compuesta por sus hijos, su hermana Zaira, su mamá Nora Colosimo, su papá Andrés y ella.