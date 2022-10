Revés para Wanda: avanza la causa por "trata de persona y reducción a la servidumbre"

El nombre de Carmen Cisnero Reboledo se hizo popularmente conocido a mediados de agosto de este año debido a su denuncia pública contra Wanda Nara: la empleada doméstica acusó a la mediática de haberla dejado varada en un campo de Milán, Italia, y de no haberle pagado el sueldo en casi tres años. Casi en simultáneo, Carmen fue el blanco de todas las críticas y masivamente repudiada en las redes sociales a raíz de la filtración de algunos de sus discriminatorios, despectivos y racistas audios contra las hijas de Cinthia Fernández.

Sin embargo, la denuncia pública de Carmen fue formalizada en la Justicia por su abogado, Alejandro Cipolla, quien acusó a la mediática, a su mamá Nora Colosimo y a Mauro Icardi por los delitos de "trata de persona y reducción a la servidumbre". "Vamos a hacer una denuncia penal contra Wanda, Mauro y la madre de Wanda también por reducción a la servidumbre, que en criollo sería esclavitud. Es llevar a la persona a pensar que es absolutamente nada: a hacerla dormir en un colchón al lado de un lavarropa sin almohada ya que utilizaba una toalla o darle de comer comida vencida de varios días. Tenemos pruebas, videos y fotos", había adelantado el letrado meses atrás.

Lo cierto es que este martes, la Cámara Federal porteña rechazó un pedido de Wanda Nara para cerrar anticipadamente la denuncia por supuesta “trata de personas” que le formuló su ex empleada y dio inicio a la investigación. “Venimos por esta vía, a formular denuncia penal contra Wanda Solange Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, todos residiendo en el extranjero siendo esto de público conocimiento, conforme en principio a los delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre, artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal”, se logrea leer en la denuncia de la ex empleada contra la mediática, su madre e Icardi.

Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia desestimaron el planteo del abogado Yamil Castro Bianchi para desestimar la denuncia por “atipicidad” de la figura (no está tipificada en el Código Penal). “Descartar la eventual comisión de los delitos allí mencionados sin antes escuchar en primera persona el relato de la víctima, no resulta adecuado. Entendemos que corresponde avanzar en la reconstrucción de los sucesos para poder eventualmente determinar con mayor precisión su significación jurídica, por lo que habremos de rechazar la excepción postulada por la defensa”, dice el fallo que emitió el Poder Judicial de la Nación

Los camaristas sostuvieron que "frente a las circunstancias particulares del legajo se desprende que la atipicidad de la conducta no resulta obvia pues depende de un amplio análisis de hechos y pruebas que aún no han sido producidas”. Todo comenzó meses atrás, cuando la ex empleada doméstica de la familia Icardi-Nara denunció que la empresaria no solo le pagó una sola vez en casi tres años de trabajo, sino que además la había dejado varada en Europa. “Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice ‘sí, mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae”, había denunciado la mujer.

De acuerdo con Carmen, vivió momentos de profundo abandono y desidia en Milán. “Ahora estoy sacando una cantidad de ratas del cuarto donde dormía a los chicos, donde está la sala de máquinas. Hay ratas muertas y mucho olor a podrido. Tuve que ponerme guantes para sacarlas. La verdad que me siento destruida, destruida. Me quiero ir”, contaba Carmen con la voz quebrada en uno de los audios que trascendió días atrás.

Luego de exigirle a Wanda, por audio y de manera pública a través de los medios, que le pagara el pasaje de regreso a la Argentina, Carmen llegó a Ezeiza y fue recibida por un móvil del programa Mañanísima donde se animó a hablar sobre los hijos de la modelo, a los cuales calificó de "amorosos” y del calvario que transitó los últimos días en la casa de campo que la familia Icardi-Nara tiene en Milán.

La mujer, quien trabajó durante varios años con Wanda, estuvo acompañada de su amiga íntima, la tarotista Fabiana Aquín, quien dio muchos más detalles del infierno al que Carmen fue sometida durante su estadía en Europa. Según contó, su amiga pasó "sufrimientos y pesares" durante su estadía en Milán y reveló que la familia de Wanda le revisó los pantalones y la ropa a Carmen antes de que ella pudiera empezar a hacer las valijas para ver si se robaba algo.

Según la tarotista, a Carmen solo le pagaron una parte de lo adeudado. "No sé muy bien, pero creo que 500 euros. Pero falta una parte importante que sería mucho más de lo que le dijeron. Realmente la pasó mal. Está muy angustiada, demacrada y vencida. Pasó por muchas cosas y lo importante, que le dije yo, que ya está acá", enumeró y destacó que su amiga estaba en "negro" trabajando para la mediática.

Al mismo tiempo, la ex empleada doméstica estuvo en el programa Mañanísima, que conduce Carmen Barbieri, y luego de quebrar en llanto advirtió: "Me trajeron al médico. Estoy con ataques de pánico”. En la noche del viernes, Wanda recurrió a su cuenta de Instagram para hacer un descargo y mostrar las pruebas que, según ella, desenmascararían a Carmen.

"Por lo visto les encanta tener ‘dos segundos’ de fama, Acá les voy a poner los documentos de la señora que según sus ‘amigas’ nunca tuvo, los cuáles tramité yo misma y pagué cada gasto de dichos documentos. Aclarando también que le tramité documento italiano para estar legalmente en Europa. Ya los dejé hablar demasiado, ahora hablemos con la verdad”, aclaró.

La mediática acompañó a su contundente descargo con una captura de pantalla en la que se la veía a la amiga de Carmen asegurando que la mujer nunca tuvo permiso italiano. Por eso, Wanda publicó el documento que le había gestionado en Milán y reveló un chat entre la ex empleada y ella donde le decía que se sentía “traicionada” por el hecho de que hubiera filtrado sus mensajes a la prensa.

Cabe mencionar que Wanda estalló de furia, se cansó de Carmen y anunció días atrás que le inició acciones legales en Milán. "Nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia, la misma ha permanecido voluntariamente en dicho país, recibiendo atención medica incluyendo: gastos médicos y estéticos, y también 4 dosis de vacuna COVID que demuestran el no abandono en ningún momento", había señalado.

Si bien Carmen había contado que llegó a Milán en octubre del 2019 y que en este lapso de tiempo, Wanda solo le pagó un mes, la hermana de Zaira aclaró: "Tenía personal que la asistía, acompañaba y esperaba en cada trámite o visita médica. He gestionado documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento, además de sus gastos personales que fueron cubiertos por mí".

"Atento las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias iniciaré acciones judiciales en Italia donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información", había sentenciado Wanda.