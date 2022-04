Wanda ya no garpa: el shock de rating pese a que habló de la China Suárez y expuso todo

Se sabe que el rating en la televisión es un tema sagrado, cuando algo mide, se sigue con esa temática llueva, truene o se haya derrumbado el mundo. La batalla por el número en los últimos meses de la TV se enardeció porque ningún contenido llega a lo estipulado. Gerentes de programación de los distintos canales cambian y modifican programas, griilas, conductores y panelistas como si tratase de una guerra mundial sin fin.

Los invitados son parte fundamental de este engranaje, y por eso siempre se busca a la figura más fuerte y controversial, esa que con una frase sube las décimas esperadas por todos. Ayer fue el turno de la mediática Wanda Nara, quien brindó por la noche una entrevista a LAM, programa de espectáculos en América, conducido por Ángel De Brito, pero no alcanzó el número esperado para el prime time: un promedio de 2.7 puntos se puede aceptar para alguien desconocido, pero no para Wanda.

La nota comenzó a las 20, cuando empezó el programa, es decir, que desde un principio la decisión de la producción del ciclo fue ir con el plato principal que tenían para sus televidentes. La idea no está mal, sabiendo que 20.30 comienza el tanque de canal 9, Bendita TV, con la conducción de Beto Casella.

Cabe destacar que ayer el programa de Casella tuvo picos de 5, 7 y obtuvo un promedio de 4.7 puntos, algo normal en las mediciones para el ciclo del canal de Palermo. Estos números semanales por parte de los programas contrincantes son los que vienen molestando al ciclo de chimentos que antes estaba en El Trece. Los noticieros de los canales líderes como Telefe y el canal de Constitución mantuvieron sus mediciones, 10, 7 puntos para Rodolfo Barili y Cristina Perez y 6.9 puntos para dupla Luciana Geuna y Diego Leuco.

Se sabe que Nara es una mediática inquieta y que siempre suele rendir, sobre todo, cuando habla del Icardigate y de todo lo relacionado con Eugenia "La China" Suárez. La vida de la rubia es un torbellino en tema de parejas y desengaños, tópicos amados por las audiencias televisivas, y claro que cuando habló sobre eso, tuvo su mejor share que fue de 2,8 puntos.

"No, no me molesta hablar del tema de la China. No hay nada más para hablar. La verdad es que ya se habló todo, algunas cosas fueron reales y otras que no. A mí me cuesta un poco caretearla", aseguró la rubia que llegó a nuestro país para promocionar su marca de maquillajes. Y añadió: "Pasó lo que pasó y se dijo. Obviamente, algunas cosas fueron exageradas y otras no".

Luego la hermana de Zaira Nara, hizo hincapié en que su matrimonio ya sanó internamente y que está todo bien, que sigue adelante sin reproches, ni historias, ya que todo quedó en el pasado. "No, no hay facturas y nadie le debe nada a nadie. Yo conozco muy bien a los personajes de esta historia, entonces cada uno sabe cómo se maneja cada uno. Yo no tengo nada que decir de Mauro, al revés", expresó con tono conciliador la rubia.

Wanda nombró muchas veces la palabra pasado y enalteció el termino "seguir adelante". Estas palabras van como anillo al dedo para LAM, que en su nueva casa América todavía no pudo generar el número de share esperado. Recordemos que Wanda en la entrevista realizada por Susana Giménez, en noviembre de 2021, hizo picos de 15 puntos, aunque se emitió por Telefe, que tiene otros números de base.