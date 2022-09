Wanda ya no le da bola, y Yanina, que fue su vocera fiel en el Icardi Gate, se enojó: "Es una maleducada"

Una de las noticias del año fue el affaire que tuvieron el futbolista Mauro Icardi y la actriz Eugenia "la China" Suárez. A partir de ese momento y durante muchos meses después, todos las pantallas de televisión estuvieron sacando conclusiones de la crisis que se había desatado entre el delantero y su esposa y representante, Wanda Nara.

Que sí, que no, que no pudo, que fue ella, que fue él. Los tejes y manejes alrededor del rumor fueron tantos que es una historia difícil de reconstruir. Lo que es seguro es que, cuando se confirmó la noticia, hubo un núcleo grande de personas que apoyó a la rubia por lo que estaba sufriendo.

Una de ellas fue la panelista de LAM Yanina Latorre, quien fue una de las mediáticas más informadas respecto a la posible separación y a los detalles de lo sucedido, a nivel de ser quien filtró que Icardi no había podido concretar su infidelidad por cuestiones físicas que se lo impidieron.

El ida y vuelta de Wanda

Sin embargo, ahora Nara se encuentra en una situación muy particular por sus compromisos en la Argentina y en Europa, por lo que viene viajando en avión todas las semanas. Ayer se encontró con un movilero de LAM en el Aeropuerto y se dio un cruce un poco particular.

"No voy a hablar nada. Yo tengo la mejor, si hay alguien que tiene buena onda en la vida, soy yo. Pero viajo cada cuatro o cinco días y no tengo ganas de dar una nota cada vez que viajo. Vos no tenés la culpa, pero no tengo ganas", le contestó al periodista, en una entrevista que dio sin querer, y sin frenar en su caminata hacia la manga.

El cronista le había preguntado cómo estaba la situación con "las angelitas", y si había cambiado su relación con Latorre.

"No, estoy bien. Estoy cansada. Estoy disgustada porque doy notas con buena onda y después tienen mala onda. No voy a hablar más. No voy a hablar de nada. Con vos tengo la mejor, pero no tengo ganas de dar notas. Esto lo siento como algo agresivo, porque digo que no quiero dar una nota", rechazó Nara.

La bronca de Latorre

La pareja del futbolista Diego Latorre, también víctima de una infidelidad que se hizo pública, había cubierto el escándalo de Nara, Suárez e Icardi, con mucha lealtad a la persona que había sido engañada.

Además, fue de las que se animaron a contar todo y a enfrentar a quienes aseguraban que Wanda merecía lo que le sucedió, como un karma por lo que le había hecho a su ex Maxi López. Pero ahora, parece que la situación cambió y que el vinculo está lejos de ser bueno entre ambas.

"No me contesta más el teléfono. Es una maleducada, con todo lo que hice el año pasado con el Wanda Gate”, lanzó esta vez Latorre, ya cansada de que no le devuelvan la lealtad que tuvo. Lo que ninguna de las dos cuentan, es por qué la relación se enfrío así y qué fue lo que dinamitó la buena onda.