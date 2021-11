Wanda ya planifica su vida sin Icardi: mudanza millonaria, programa con Marley y especiales con Susana

Cuando parecía que la novela iba a terminar con final feliz para Wanda Nara y Mauro Icardi, a la modelo le llegó un mail detallado donde le contaban no solo que la actriz y el futbolista habrían seguido en contacto durante todo este tiempo, sino que además se habrían encontrado en París (Francia) cuando ella viajó a Milán (Italia) junto con su hermana Zaira. "Wanda está separada. Me dijo ´estoy sola, quiero estar bien y seguir trabajando´", contó Yanina Latorre.

Según la panelista, fue la ex de Benjamín Vicuña quien volvió a escribirle al futbolista y habría sido por eso que él en un momento cerró sus redes sociales. De acuerdo con la información dada por la panelista, a la empresaria le empezaron a llegar mails con lujo de detalles de los mensajes y encuentros que intercambiaron La China e Icardi. De hecho, habría sido un amigo de la actriz el que llamó a Wanda y le dijo que la ex Casi Ángeles sí estuvo en un hotel de París.

Cabe recordar que el último fin de semana de septiembre, las hermanas Nara viajaron solas a Milán para asistir a la Semana de la Moda y, al parecer, esta fecha habría sido utilizada por la actriz y el delantero del PSG para transformar el intercambio de chats en un encuentro físico. "Él estaba concentrado en la cancha y cuando terminó el partido, ella estaba en el hotel y le pidió una camiseta rosa del PSG", detalló Yanina.

Al descubrir los nuevos mensajes y llamadas entre su marido y La China Suárez, Wanda estalló en cólera, abandonó París y se fue a Milán (Italia) sin antes volver a pedirle el divorcio al futbolista. "Por ahora se queda en Milán, los nenes están de vacaciones con Maxi (López). Le pregunté por qué borró la foto de la reconciliación y me dijo que era por todo lo que estaba pasando", detalló la mujer de Diego Latorre en LAM.

Según contó, la frase exacta que utilizó Wanda al ser consultada sobre esta nueva crisis que afronta junto con Icardi fue: "Estoy bien, sola, trabajando y no quiero saber nada más de nada". "Ella tiene por delante un montón de campañas, la semana que viene o la otra graba con Susana (Giménez) este íntimo, que estaba pautado desde antes, que es de tres o cuatro días y sin Mauro (Icardi). También arregló otro programa más", contó.

Al parecer, Wanda estará al frente de un especial de fin de año que también contará con la particiáción de La Su. "Las dos van a hacer un programa de fin de año en París, las dos solas. Wanda no comparte la nota con Mauro, irá sola. Ahora le están ofreciendo a Wanda un programa y co-conducirlo con Marley. Ella tendría que venir a trabajar acá tres meses. El enojo de Wanda es que estaba todo bien y le llegó este mail enigmático", explicó Yanina.

Y agregó: "La China fue sola a París, se pagó el pasaje ella cuando Wanda se fue a Milán con Zaira. En los mails que recibe Wanda está todo detallado, lo de la camiseta del PSG y obviamente él le va a negar todo. A ella cuando se arregló con Mauro, la comenzaron a volver loca con toda esta data y eso la hizo calentarse e irse a Milán. Es mentira que va a recibir 50 mil dólares por la nota con Susana, es mucho menos. Es imposible que Telefe pague eso".

A diferencia de lo que ocurrió con Maxi López cuando se separaron en 2013, Wanda Nara actualmente es dueña de una cuenta de Instagram con casi 10 millones de seguidores con la que se convirtió en toda una influencer de marcas como Louis Vuitton. Durante estos más de siete años de matrimonio con Icardi, también se transformó en una celebrity italiana: trabajó como panelista para programas como Gran Hermano y Tiki Taka.

Por ahora, la intención de la modelo sería instalarse nuevamente en Milán y dejar "a su suerte" a Icardi en País. Vale aclarar que días atrás, el propio futbolista reconoció que firmó un acuerdo muy perjudicial para él, en el que le cedía todos sus bienes a la mamá de sus dos hijas, Isabella y Francesca. “No me interesa lo material, eso te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto de H&M y ropa de Amazon, para que tengas una idea, y lo sabés muy bien”, sentenció Icardi.

Wanda Nara es la representante del jugador ante el PSG y también se ocupa de los contratos del jugador con diversas marcas y convenios con patrocinadores. El acuerdo con el club parisino, que llevó la firma de ella, cerró su pase el año pasado por cuatro temporadas y un salario de 10 millones de euros por cada una. Como representante de Icardi, Wanda tiene un contrato con el PSG por el cual tiene garantizado un sueldo anual de tres millones de euros.

Esto, claro está, la posiciona en el 8º puesto en el ranking de las mujeres de futbolistas más ricas del mundo con un patrimonio estimado de cuatro millones de euros, de acuerdo con el diario británico The Sun. Ahora bien, Wanda logró que Icardi le firme un contrato en el que le cede tres propiedades distribuidas en París (Francia), el Lago di Como (Italia) y la ciudad de Buenos Aires: las tres superan los tres millones de euros.

La pareja también tiene una cupé Lamborghini Huracan Spyder azul flúo descapotable valuada entre US$350.000 y US$250.000 en su versión más económica. Entre sus autos se encuentra un Cadillac Escalade, con un valor estimado de US$100.000 y un Rolls Royce, un regalo que Icardi le hizo a Nara en 2014 con motivo de su aniversario de noviazgo, que costó US$300.000.

De esta manera, el patrimonio de los Icardi-Nara asciende a los 60 millones de euros, sólo en propiedades y dinero en efectivo. Pero a eso hay que sumarle las joyas, los objetos de arte y los carísimos autos de alta gama, todos ellos bienes conyugales. Pero como si esto fuera poco, el acercamiento con Maxi López resultó crucial para la "nueva vida" que Wanda planifica en Milán y en la Argentina .

El futbolista todavía no regularizó la deuda que mantenía por la manutención de sus tres hijos (acordó en 2015 el pago de unos 12 mil euros mensuales), pero estuvo de acuerdo en cederle a su ex mujer la fastuosa mansión de Santa Bárbara valuada en U$D 1.800.000. El acuerdo sería no sólo el saldo de la deuda, sino que se tome como pago anticipado de las cuotas restantes hasta que el más chico de los varones cumpla los 18 años. La propiedad, que se encuentra deteriorada por el abandono y el paso del tiempo, sería el lugar elegido por Wanda al menos para instalarse durante los primeros meses junto a sus cinco hijos.