William, Harry y el rol del hermano de Lady Di en la feroz pelea por Meghan Markle

Corría el mes de septiembre del 2017. Por ese entonces, el príncipe Harry había blanqueado hacía sólo dos meses su romance con la por entonces actriz estadounidense Meghan Markle. La pareja, en efecto, se conoció en una "cita a ciegas" en julio del 2016 y logró mantener en secreto la relación durante un año. Pese a la buena recepción de la opinión pública, lo cierto es que la Familia Real se opuso al compromiso de la pareja y ahora se conocen más detalles del día en el que los hijos de Lady Di se declararon la guerra.

De acuerdo al libro Brothers and wives: inside the private lives of William, Kate, Harry and Meghan; quien ofició de "voz cantante" de la Corona fue nada más y nada menos que el príncipe William. Según el biógrafo Christopher Andersen (acusado por algunos medios ingleses de 'jugar' para los Duques de Sussex), los hermanos mantuvieron una acalorada discusión presenciada por el hermano de la difunta princesa Diana en la que Harry llegó incluso a espetarle a su hermano: "¿Quién diablos te creés que sos?".

"El príncipe Harry se indignó cuando su hermano mayor, William, cuestionó la velocidad de su romance con Meghan Markle. El enojo fue tan grande, que Harry llegó a decirle: '¿Quién diablos te creés que sos?'", reconstruyó el sitio Page Six.

Pero eso no fue todo. De acuerdo a la reconstrucción realizada por Andersen, una de las cosas que más indignó al hijo menor de Lady Di fue que su hermano intentara "captar aliados" dentro de la familia para evitar su compromiso y posterior casamiento con Meghan. "¿Por qué querés apresurar las cosas?", habría sido el comentario de William que dinamitó cualquier punto de acuerdo con Harry.

La acalorada discusión fue presenciada por Charles Spencer, el hermano de Lady Di. De acuerdo al libro, William lo convocó para que lo apoyara en su posición y lo "metió" en la disputa. "Harry se sintió acorralado por su propio hermano y traicionado por su tío. Vivió el encuentro como un complot en contra de Meghan y de su relación".

Pese a la pelea, Harry obtuvo el aval de su abuela, la Reina Elizabeth II, y avanzó con sus planes de matrimonio. "La Reina siempre sintió una debilidad por Harry, fue la que más presente estuvo tras la muerte de Diana. En el fondo, lo único que quería era que fuera feliz".