William rompió el silencio y habló de la muerte de Lady Di: el palito a su papá por su infancia

En un documental que la BBC estrenará este jueves, el príncipe William se animó a dialogar sobre salud mental y las dificultades que tuvo para crecer sin su madre, la princesa Diana.

A través de una conversación con el ex jugador de fútbol Marvin Sordell, quien habló publicamente sobre sus propia depresión al crecer sin su padre, el nieto de la reina Elizabeth II reveló que tener a sus hijos George, Charlotte y Louis fue "el mayor momento de cambio en la vida".

"Creo que cuando has pasado algo traumático en la vida, como vos que no has tenido a tu padre al lado o mi madre que murió cuando yo era muy joven, las emociones vuelven a pasos agigantados", le expresó a Sordell. "Es una fase diferente de la vida y no hay nadie allí para ayudarte. Definitivamente, me he encontrado sobrepasado en muchas ocasiones".

El apoyo de Kate

Al mismo tiempo, William reconoció que el apoyo de su esposa, Kate Middleton, fue clave en ese momento. "Nos apoyamos mucho mutuamente y atravesamos juntos esos momentos y, en cierta manera, evoucionamos y aprendimos juntos", aseguró.

Sin embargo, advirtió que aún así "las cosas emocionales surgen de la nada cuando no te las esperás o cuando creés que has podido gestionarlas".

En el documental, William se entrevista con varios futbolistas de diferentes niveles para analizar temas de salud mental. Sordell, a quien la depresión lo llevó a un intento de suicidio, es su primer invitado.