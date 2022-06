William se pudrió y mandó a "hundir" a Harry: la nefasta negociación con un tabloide

La relación entre los hijos de Lady Di pasó de ser absolutamente simbiótica -y funcional a la Corona Británica- a una guerra que no para de escalar. El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle por el jubileo de platino de la Reina Elizabeth II no hizo más que profundizar la grieta tanto con el príncipe William, como con su mujer, Kate Middleton.

Hay que decirlo: la presencia de los duques de Sussex en el Reino Unido no pasó inadvertida por nadie. Si bien disfrutaron de una gran cobertura mediática, lo cierto es que fueron abucheados en cada una de sus participaciones en público. Pero eso no es todo. La pareja celebró el primer cumpleaños de su hija, Lilibet Diana, y los tíos de la nieta menor de la princesa Diana brillaron por su ausencia.

"Harry sabe que los principales medios británicos siempre cuidaron más la imagen de su hermano, pero ahora sabe que detrás de muchos de los titulares que fomentan el odio para con él y su mujer salen de 'informantes' muy cercanos a su hermano William", consignó la prensa americana que, de acuerdo a la Corona, responde a los "intereses de Markle".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Atento a la importancia de mantener su imagen positiva en Estados Unidos, uno de los aliados más fuertes del Reino Unido; William cantó retruco y se encargó de que todo su entorno hablara con distintos tabloides británicos y dejara en claro que el "villano de la película" es Harry. Contó con la ayuda de Rebecca English, editora jefe de realiza del Daily Mail, uno de los inesperados aliados del futuro rey luego de que se desatara el denominado "Megxit".

"William alterna entre el llanto por lo que ha perdido y sentirse muy, pero muy enojado por todo lo que hizo su hermano. Él realmente ama a Harry y siente que ha perdido a la única persona que, además de su esposa, puede entender la extraña vida de todos ellos. Pero cree que hay cosas que simplemente no se hacen y Harry cruzó esa línea al cien por cien", reveló uno de los amigos más íntimos del duque de Cambridge.

"¿Hay chance de una reconciliación?", le preguntó Rebecca a otro de los amigos de William. "Esa es una pregunta difícil de responder. La verdad es que tienen que volver a encontrar algo en común. Pero, para hacer eso, ambos tienen que admitir su culpa y es bastante obvio que uno de ellos se niega rotundamente a hacerlo", disparó, culpando de forma directa a Harry.

"Guillermo también tiene muchos principios y cree que Harry se pasó de la raya. Lanzó acusación tras acusación, sabiendo que el silencio es la única opción de la familia real, porque no quieren verse arrastrados a una pelea pública de insultos. Guillermo también vio cómo esto molestó a su padre y le duele. Él es absolutamente alérgico al drama, pero Harry se aseguró de que la ropa sucia de la familia se airee a escala mundial", sumó.

Pero no todo está perdido, al menos para los amigos de William. "Se encontrarán en una mejor posición en el futuro, pero no ahora. Pasó demasiada agua bajo el puente para que las cosas vuelvan a ser como antes. A decir verdad, Guillermo piensa que Harry fue absorbido por un mundo extraño y que no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero él quiere que Harry sea feliz y si deja de tirarles polvo en la cara, tal vez encuentre una manera de perdonar y olvidar", advirtió. ¿Teléfono para Harry?

Fue el propio Harry quien reconoció de forma pública que su hermano le recomendó que no acelerara tan rápido su relación con Markle y que se asegurara de que no era una "interesada". Ese fue el primer punto de inflexión entre los hermanos y, desde entonces, la relación con Meghan se tornó muy dificultosa. Sin embargo, toda la Familia Real sabía que el hijo menor de Lady Di ya había contemplado la posibilidad de dejar "La Firma" antes de conocer a su actual mujer.

"Guillermo siempre fue muy protector con Harry y tiene muy poca tolerancia con las personas que le faltan el respeto, incluso ahora. Creo que le dejará la puerta abierta para siempre. Harry siempre tuvo preocupaciones sobre la vida dentro de la familia real. Y, en retrospectiva, la presión que se les impuso a él y a Guillermo, viviendo y trabajando juntos como una especie de dúo dinámico, supuso una enorme tensión en la relación. No tenían espacio para respirar y Meghan lo complicó todo", sumó el amigo del duque de Cambridge.

De acuerdo al círculo íntimo del heredero al trono, Harry "tenía que elegir un bando" y apostó por Meghan. "Me resulta imposible creer que haya algo que estos dos hermanos puedan decir el uno del otro que signifique que nunca vayan a encontrar una manera de reparar las cosas. Eran demasiado cercanos y han pasado por demasiado juntos para que eso suceda".

Una de las constantes quejas de Harry contra la Corona, incluso cuando era adolescente, era el "blindaje preferencial" que primero recibió William y luego su mujer, Kate. "A Meghan y a mí no nos cuidaron de la misma manera e incluso nunca desmintieron las constantes mentiras que se publicaban en los tabloides", se quejó durante la lapidaria entrevista a Oprah Winfrey.

"Digamos que, al igual que su hermano menor, William disfrutó muchísimo de su adolescencia y sus veintes. Sin embargo, a diferencia de Harry, los medios nunca lo atraparon", justificaron los amigos del hijo mayor de Lady Di.