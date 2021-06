Willy Crook sufrió un ACV y está en coma farmacológico: "No perdemos las esperanzas"

Willy Crook, histórico saxofonista del rock argentino y ex integrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, está transitando un delicado momento de salud: sufrió este martes un ACV y fue trasladado de una Unidad de Terapia Intensiva, donde inicialmente fue ingresado, a una sala específica para la atención de este tipo de afecciones. Se encuentra en estado de coma y su pronóstico es reservado.

La información fue dada por la agente de prensa del legendario músico, Paula Alberti, quien utilizó las redes sociales para dar la triste noticia. “Con profunda tristeza, pero sin perder las esperanzas, comunicamos que nuestro amado Willy Crook ha sufrido un ACV en el día de ayer. El último parte médico indica que fue trasladado de terapia intensiva a la unidad ACV especializada”, escribió.

Y agregó: “Sigue en coma farmacológico, respiración mecánica, toma de presión y estable, sin modificaciones en su cuadro en estas últimas 18 horas. Familia, amigos, músicos, colaboradores, fans, pedimos por su pronta recuperación. Vamos Willy! estamos junto a vos en nuestras oraciones y pensamientos positivos. Los mantendremos informados. Muchas gracias”.

De largo recorrido en el rock argentino, había contado tiempo atrás las razones que lo llevaron a abandonar a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Me fui porque me hervía la cabeza de ideas musicales y con los Redonditos no podía llevarlas a cabo. Me consumían mucha energía. Todo era Lennon y McCartney, es decir, Beilinson y Solari. Yo había amagado irme bastante antes", recordó.

Según sus propios dichos, se le plantó a Skay y presentó su renuncia. "Nadie me dio bola. Agarré mi saxo, bajé las escaleras de la casa de Soler para irme y cuando estaba en la calle me arrepentí. Me dije: ‘No me voy un carajo’. Subí, y otra vez: nadie me dio pelota. No me tomaban en serio. Tenía veintipicos de años: era un pequeño imbécil. Ahora soy un gran imbécil. Después sí me fui: me bajé de la banda cuando se empezó a ganar guita en serio", contó.

Y sumó: "Tuve ese extraño gesto artístico, que me enseñaron ellos. Igual, los quiero a los tres". Antes encabezar Los Funky Torinos, banda que fundó en 1997, Crook colaboró con Sumo, Los Abuelos de la Nada, Riff, Charly García, Andrés Calamaro, Los Encargados, Virus, Manal y, en el ámbito internacional Lions in Love, Gotan Project, Los Toreros Muertos. También fue telonero de James Brown Band, David Bowie y de Echo & The Bunnymen.

Cuenta con doce discos de estudio, siendo Reworked el último, editado en 2020 y que tiene una nominación como Mejor Álbum Música Electrónica para los próximos Premios Gardel. "La relación con los Funky Torinos fue por atracción y casualidad. Nos conocimos y nos llevamos muy bien desde el principio, somos muy compatibles como personas, muy solidarios, todos tienen un sentido del humor a prueba de balas, sin eso…estaría muerto". había dicho.

Con respecto a la pandemia, el artista se había mostrado en contra de los gobernantes de cada país, especialmente de Argentina: "El 2020 fue un año nefasto en el cual los gobiernos han demostrado nuestra capacidad de obediencia ciega, mientras fabrican armas biológicas y químicas. Resulta que no pueden solucionar una gripe complicada, nuestros gobernantes argentinos dan vergüenza".