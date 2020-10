Ximena Capristo contó la verdad de los chats de su marido: "Él no va a hablar porque no tiene huevos"

Después de que Ximena Capristo publicara en su Instagram una serie de chats de su marido, Gustavo Conti, mientras hablaba con otra mujer, en las últimas horas la vedette hizo referencia al tema, y dijo que no salió de nuevo a hablar públicamente de lo que pasó, porque no quiere que su hijo sufra y porque quien en realidad debería hacerlo es su esposo. "Él no va a hablar porque no tiene huevos", aseguró.

El escándalo comenzó el lunes pasado, cuando la actriz sorprendió al compartir con sus seguidores algunas capturas de pantalla de unas conversaciones de Conti con una mujer, de quien hasta ahora no se reveló la identidad.

En estos chats, el cómico le decía a la supuesta tercera en discordia que era muy linda, y que en cualquier momento se tomaba un avión para ir a verla. Aunque no queda claro si la infidelidad se llevó a cabo o no, Capristo dijo que estaba segura de que su esposo en algún momento iba a engañarla, y que además estas conversaciones ocurrieron cuando ella había parido hacía poco al hijo que ambos tuvieron en común.

Después de eso, la morocha borró todas las publicaciones, pero igualmente la bomba estalló, y hasta se dijo que la supuesta amante de Conti era Silvina Luna, amiga íntima de Capristo, algo que ambas negaron rotundamente.

Aunque no quiso volver a referirse al tema, la vedette sí usó recientemente su Instagram para subir una foto en la que escribió: "La pregunta no es quién va a dejarme, la pregunta es quién va a detenerme".

Por su parte, Conti se llamó al silencio total, pero no dejó de usar sus redes sociales, y hasta compartió en los último días varios videos en los que se mostró haciendo humoradas.

Aún así, Capristo dejó de seguir en Instagram a su marido, mientras que él optó por hacer la paz, y todavía la tiene entre los contactos a los que sigue.

En medio de todo este escándalo, quien consultó en las últimas horas a la morocha fue el periodista Ángel de Brito. En su programa Los Ángeles de la Mañana hoy contó que después de preguntarle a ella los motivos por los qué elige no hablar con la prensa del tema, la ex GH le dijo que en realidad no tiene nada que decir, y que en todo caso, quien debería salir a dar explicaciones es su esposo.

Además, comentó que los chats los publicó ella porque estaba cansada de que él la tratara de mentirosa, y que lo hizo luego de haber mantenido una fuerte discusión con él.

"Después me arrepentí y lo borré. No quiero que mi hijo sufra. Es lo único que me importa”, dijo sobre Félix, el hijo que ambos tienen en común. “Él no va a hablar porque no tiene huevos. Ojalá salga y diga que metió la pata. Pero no lo va a hacer, muere con las botas puestas”, cerró.