Ximena Capristo negó que Silvina Luna fuera la amante de Conti y cruzó a Juariu: "Es una..."

En medio del escándalo que comenzó a partir de varias publicaciones de capturas de chats en las que se veía a Gustavo Conti coquetear con otra mujer, Ximena Capristo decidió hacer un mea culpa y explicó por qué decidió publicar los mensajes de su marido siendo, o intentándole, ser infiel.

En primer lugar, la actriz aseguró que cuando se sienta "mejor" saldrá a "aclarar" la crisis que atraviesa con Conti, con quien lleva casi 20 años de relación. Al mismo tiempo, aclaró que se arrepiente de haber dado a conocer la interna familiar. "Publiqué esos mensajes porque fue un impulso... y me arrepiento. Pero no soy mentirosa...”, sostuvo, dejando en claro que los chats existieron.

Días atrás, Capristo publicó y luego borró picantes chats de su marido hablando con otra mujer. “Años que me callo, me aburro. Años que te rajo y no te vas ¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Me cansé que me traten de mentirosa. Siempre lo supo que me iba a cagar. Puerpera se burlaron de mí y no es la única”, escribió junto a las capturas de la charla.

A partir de ahí, el escándalo fue creciendo con el correr de las horas hasta el punto de que Silvina Luna fue señalada como la tercera en discordia en la pareja, situación que molestó, y mucho, a Capristo. “Por favor no digan estupideces, ¿¿¿cómo acusan a una persona porque sí??? @silvinalunaoficial es una amiga. La que creó y divulgó esa fábula es una idiota sin cerebro… No hablen por hablar”, sostuvo la actriz.

La encargada de dar esta información había sido la panelista de Bendita, Juariu, quien además fue tildada de "pelotud.." por Capristo. “Es una estupidez, no sé de dónde sacan esas cosas. No puedo creer cómo se les puede pasar por la cabeza, boluda. Me indigna. Es un delirio, están enfermos y le están creyendo a una pelotuda de Instagram que lo puso en sus historias y no sé ni quién es", sostuvo La Negra.

Y a través de un mensaje de voz que le mandó a Lourdes Sánchez en Hay que ver, sentenció: "No sé si es periodista o qué es lo que hace de su vida. Involucra gente al pedo, ni sé cómo se llama. Para mí no existe la mina, es una pelotuda”.