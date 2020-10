Ximena Capristo subió y luego borró chats de Gustavo Conti con otra mujer: "La mentira tiene patas cortas"

Después de muchos años de relación, y luego de haber tenido un hijo en común, en las últimas horas estalló un fuerte escándalo entre Ximena Capristo y Gustavo Conti, luego de que la vedette publicara en sus redes sociales varias capturas de chats en lo que su marido coqueteaba con otra mujer.

Ximena Capristo subió a sus redes chats en los que su marido habla con otra mujer.

En las imágenes, que luego la morocha borró, se puede leer que Conti habla con una mujer, cuya identidad hasta ahora no se conoce. En el chat, la supuesta tercera en discordia le pregunta al humorista si quiere que lo "apapache", a lo que él contesta que se puede tomar un avión para ir a verla cundo lo "rajen" de su casa.

"Igualmente te juro que sos única. Siempre estuviste. Sos muy linda", se lee además que Conti le escribió por Instagram a la mujer, y según la propia Ximena explicó, fue luego de que ella hubiera parido a su bebé.

Los chats fueron publicados por la vedette en sus redes sociales, y ante cada foto, ella realizaba comentarios donde se la notaba muy enojada con su marido. Entre otras cosas, sostuvo que hace años que lo "raja" de la casa en la que conviven, pero que él no quiere irse.

Hasta ahora la pareja no habló del escándalo de manera pública.

"Años que me callo. Me aburro. En estos textos que recibí, ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste", sostuvo Capristo, y agregó: "Idiotas, hagan las cosas bien. Borren todo. Las mentiras tienen patas cortas".

Del mismo modo, la actriz también sostuvo que la tercera en discordia debería agradecerle porque ella no habló de su identidad, mientras que además comentó que siempre supo que su marido la iba a terminar engañando. "Puerpera se burlaron de mí. Y no es la única. Uno se termina enterando de todo", cerró.

Aunque luego Capristo decidió borrar los chats y Conti se llamó a silencio en su Instagram, en los Ángeles de la Mañana indicaron hoy que ella reconoció haber subido esos chats, aunque no aclaró si se trata o no de una infidelidad.

Capristo borró los chats que subió.

"Aparecieron unos chats parecidos a lo que ocurrió con Sabrina Rojas y Luciano Castro en su momento", dijo Ángel de Brito y luego aclaró que él mismo le escribió a la morocha, y que ella no negó haber subido esas capturas. "Yo le pregunté a Capristo directamente. ¿Sos Sabrina Rojas 2? Y me dijo 'parece que sí, pero yo no soy tan boluda para decir que me hackearon'. O sea, la noto caliente", dijo por último el periodista.

Lo cierto es que hace tiempo que las cosas entre la pareja no andan del todo bien, ya que hace algunos meses la propia Capristo contó en los medios que ella le había ofrecido a su marido mantener una relación abierta, algo que él no aceptó.

Luego de eso, cuando fue de invitado al programa de Carolina "Pampita" Ardohain, la modelo también le cuestionó a Conti porque le mandaba de manera pública y privada emoticones de conquista, hecho por el que Ximena se mostró bastante molesta.