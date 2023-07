Xuxa y las siniestras confesiones sexuales con Pelé: misoginia, abusos y perversión

El servicio de streaming brasileño Globoplay estrenó este jueves "Xuxa, el documental", una serie que repasa la vida de la reina de los bajitos; en donde la actriz, modelo y conductora Maria da Graça "Xuxa" Meneghel recuerda de forma crítica muchos aspectos de su pasado. Durante una charla con el podcast Quem Pode, Pod, la mujer contó detalles sobre la relación que supo tener con Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, y reveló muchas intimidades de quien fue su primer "hombre como debe ser", cuando ella tenía sólo 17 años.

Esta diferenciación es porque no fue con el tres veces campeón del mundo con quien perdió la virginidad, sino con otra persona, durante una experiencia previa para el olvido. "Fue raro, no fue genial. En mi auto, una situación muy difícil", contó Xuxa. "Ya era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen. No me resultaba agradable estar en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que es eso. Quería perder mi virginidad de inmediato", reflexionó la artista.

Esta inquietud natural hasta repercutió en su relación con el mundo de las pasarelas. "Empecé a modelar a los 16 y las demás modelos no sólo me habían puesto un apodo, sino que dejaban de hablar cuando me acercaba", reconoció. "Llegaba a casa llorando y le decía a mi mamá que quería dejar de ser virgen. Ella me respondía: ‘¡Tranquila! Ya va a llegar el momento adecuado", detalló Xuxa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Después, conocí a Pelé y todo mi descubrimiento fue con él", explicó la animadora infantil. "Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Realmente con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser", aclaró.

El futbolista la conoció cuando solamente tenía 17 años y él estaba cerca de cumplir 40. El contraste de las experiencias vividas por ambos estaba muy marcado. Mientras que ella a esa edad perdía la virginidad, él se había coronado campeón del mundo en Suecia 1958, donde hizo seis de sus goles en mundiales.

Se conocieron durante una fotos que hicieron para una revista local, y allí el crack se quedó embelesado con la modelo. "Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando", recordó la protagonista del documental, en otra entrevista previa.

"En aquel momento, cuando lo conocí, yo creía que él era único y que sería un amor para toda la vida. Fue entre mis 17 y mis 23 años cuando me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante", contó Xuxa en el Programa da Sabrina.

Al mismo tiempo, en la charla que mantuvo en el podcast, abordó con dureza ciertos aspectos de la relación, en donde la misma disparidad de las experiencias de ambos, se repetía en otros aspectos de su vida. "Él inventó que teníamos una 'amistad colorida' y yo, con 17 años, lo repetía", indicó la actriz sobre cómo camuflaba las constantes infidelidades O Rei.

"Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé", se lamentó Xuxa. La mujer también reveló ciertos detalles más perversos del goleador: "Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que cuando estaba teniendo sexo pensaba en mí".

Toda esta experiencia traumática e injusta no fue tan grave en aquel momento, también debido a la falta de experiencia previa de la cual carecía la conductora. "Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable", confesó.

En febrero de 2020 también había dado declaraciones al respecto en el canal de YouTube de Matheus Mazzafera. "He sido traicionada continuamente. Cuando lo miraba, tenía lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres las que quieren estar con Pelé’. Empecé a pensar que era normal ser traicionada", develó en aquel entonces.

"Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto. Él escribió un libro y detalló con las mujeres que estuvo en el mismo tiempo que nosotros estábamos juntos", agregó en esa oportunidad.

Pelé falleció el 29 de diciembre de 2022, después de dar una larga pelea contra el cáncer. Se despidió junto a su familia en el Hospital Albert Einstein de San Pablo con 82 años y una fama que trascendió las fronteras de los países y del fútbol.