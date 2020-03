Y ahora vamos a lo importante: ¿sabías que estuvieron a punto de levantar Chiquititas en su primera temporada?

Cris Morena revelo algo inesperado: Chiquititas pudo no haber sido lo que fue. La productora estuvo en Cortá por Lozano y confesó que la serie arrancó muy mal en materia de rating y estuvo a punto de ser levantada del aire en la primera temporada. “Yo lo amaba, le había hecho todas las canciones, pero yo no era la productora. Corría serios riesgo de que lo levantaran porque había empezado a bajar el rating y yo no lo podía creer”, recordó. Fue entonces cuando un brusco cambio terminó salvando el proyecto.

“Romina (Yan) era la protagonista y Gustavo (Yankelevich) me propuso producirlo. Cambiamos varias cosas que, la verdad, estaban mal”, señaló. Su hija era la protagonista, su entonces marido era el programador del canal: cuando Cris se convirtió en la productora, el programa se terminó de convertir en un auténtico "bien de familia" y pasó del fracaso al éxito.

Cris contó que hizo cambios importantes en el guión, pero sobre todo, que cambió el trato hacia los chicos, que pudieron luego soltarse y desplegar todo su talento.“Primero y principal, quise que los chicos tuvieran un lugar para cuando estuvieran descansando, que no lo tenían en ese momento”, destacó.

Algo habrá hecho bien Cris, porque la serie duró siete temporadas en la Argentina y cuatro temporadas en su versión mexicana, porque se vendió a varios países del mundo, porque llegó al teatro, porque tuvo toda clase de merchandising y porque todavía hoy lo recordamos. Ya ven, no todo es coronavirus en la vida.