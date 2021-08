¿Y el consentimiento? Baclini se quedó en lo de Cinthia y ella subió un video suyo durmiendo

En las últimas semanas, Cinthia Fernández redobló sus esfuerzos para causar más polémica, algo que ya es una costumbre en su vida desde que se inició en el mundo del espectáculo. Además de dedicarse a insultar al movimiento feminista, la bailarina también usa sus redes sociales para mostrar detalles de su vida privada.

Por eso publica fotos con sus hijas Bella, Charis y Francesca, fruto de su relación con Matías Defederico; imágenes de su entrenamiento diario o algunos canjes publicitarios. Durante el fin de semana, Cinthia sumó más contenido para sus cuentas de Instagram.

Es que Martín Baclini, su ex novio, fue a visitar a las hijas de la vedette. El encuentro fue tan divertido que improvisaron un pijama party y el empresario se quedó a dormir en la casa de Fernández. Durante la jornada, Baclini jugó con ellas, cantó, bailó y todo quedó registrado.

A través de varias historias de Instagram, Cinthia mostró todas las actividades que llevaron adelante. Primero se burló de Baclini y lanzó en uno de los videos: "¿Yo qué hice para merecer esto? Tuvimos visitas inesperadas. Mientras estaba viniendo dije: ‘No vengas’. De repente, a la hora, ‘tac, tac’ la puerta… Cuestión que el señor vino y tuvimos que atenderlo".

Un rato después, cansado porque las tres nenas no lo dejaban en paz y no tuvo ni un minuto de respiro, Baclini se quejó en una de las historias de Cinthia: "Me hicieron comer pasas con crema, estoy de costado. Y entre el calor que hace acá, que los terremotos me hacen correr para todos lados, y la pasta con crema y queso… ¡Ni la gaseosa estaba fría!". Y Cinthia le contestó: "Yo te dije que no vinieras".

Después llegó uno de los momentos más llamativos. En la madrugada, cuando todos dormían, Cinthia grabó un video que publicó en su cuenta: "Chicos, lo que ronca este chabón. ¿Escuchan? Encima se durmieron todas no sé ni cómo tan temprano. Y yo con esta máquina de emitir sonidos. No es normal. No me deja dormir, yo no puedo creer esto. Menos mal que me separé a tiempo".

En ese momento, lo enfocó, mientras el rosarino dormía. Algo que sería tomado mal por muchas personas, ya que lo hizo sin su consentimiento y lo vieron miles de los seguidores de la bailarina. Lo cierto es que después de ese momento, Baclini no volvió a aparecer en las historias de Instagram

¿Qué pasó? La panelista lo contó de la siguiente manera: "Cosas extrañas que pasan de madrugada en esta casa… Baclini desapareció. En la nota dijo: ‘Me voy, se me tapó la nariz, no puedo respirar’. Conclusión no sobrevivió a una noche en esta casa, donde estará en medio de la madrugada. Lo bueno es que zafé de los ronquidos".

No es la única polémica de Cinthia, quien el fin de semana le pegó a Juanita Viale por su rol como entrevistadora y a Baby Etchecopar por haberla criticado por su campaña electoral como diputada por Santa Fe. En ese sentido, Fernández lanzó: "En todos los programas que fui se me cagaron de risa, de hecho en lo de Juana Viale se me cagaron de risa, porque es fácil que te dicten las preguntas y tengas todo anotado en una tablet. Ceferino Reato, que es un periodista con título, también se rió y me dijo que con un problema personal yo no puedo lograr cosas en la Cámara de Diputados".

Y agregó sobre Etchecopar: Hablen de la prostitución del poder, porque él habla un montón y estuvo con todos. Estamos en pelotas por un gobierno que defendió él, antes y después. Son todos prostitutos del poder y me rompen a mí porque subo una foto en tanga".