¿Y Flor Vigna? La selfie "ensamblada" de Sabrina Rojas, Luciano Castro y Tucu López

El martes se dio a conocer que Luciano Castro no formará parte del elenco de "Desnudos" durante esta temporada de verano. Fue el actor, de flamante relación con Flor Vigna, el que decidió dar un paso al costado en la obra que protagonizaba junto a Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Brenda Gandini, Sabrina Rojas y Mercedes Scápola. De acuerdo con lo trascendido hasta ahora, se irá a partir de enero y uno de los nombres que más suena para reemplazarlo es Esteban Lamothe.

De acuerdo con Marina y Evelýn Von Brocke, “Luciano Castro dejó la obra Desnudos por Sabrina Rojas". Según contaron, a la actriz "no le gustó nada" el romance de su ex con la campeona del Bailando por un sueño, razón por la cual el actor optó por "cortar el vínculo por lo sano", abandonar el show e irse de vacaciones durante el verano a hacer surf junto a su enamorada.

Al parecer, Vigna cumplió un rol muy importante para que Castro tomara esta decisión. De hecho, él la está acompañando en su nueva vocación: la música. En una entrevista con Germán Paoloski, al ser consultados sobre el inicio de la relación, Castro dijo: “El primero paso para empezar la relación lo di yo”. Y Flor agregó: “Yo caí rendida a sus pies rápidamente”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En Mañanísima, Pampito, el panelista de Carmen Barbieri, afirmó: “Hubo una reunión con todo el elenco, ellos no se esperaban que Luciano se bajara, pero él sigue metido en la producción. Castro se lleva bien con Sabrina Rojas pero no quiere trabajar más con ella. Por eso decidió irse de la obra”. Sin ir más lejos, el objetivo de Castro es "cuidar" su actual relación con Flor Vigna, alejado de la mamá de sus hijos.

Pero en medio de estas versiones y tras contar que Tucu López, su actual pareja, jamás la celaría por el buen vínculo que mantiene con Castro a pesar de estar separados, Rojas dejó en claro que entre los tres está todo bien y compartió una selfie con en sus stories de Instagram para despejar todo tipo de dudas. En la postal en cuestión se la puede ver a Sabrina junto a los dos actores y la frase: "De a poco, en esta familia ensamblada somos cada vez más y amo que sea así".

Cabe recordar días atrás, apenas se confirmó el romance, Sabrina Rojas habló sobre la relación de su ex marido y Flor Vigna. “Con Luciano y Flor ya hemos salido a comer junto al Tucu (López, su novio). Nosotros pensamos en sumar, no en dividir. No quiero entrar en detalles, porque no sé si las otras personas lo quieren contar, pero ha sucedido. Hay que entender que somos familia y lo vamos a ser siempre", había dicho en una entrevista con Marcela Coronel en Mientras tanto

Y finalizó: "Que es eso, no dividir sino sumar. Después hay épocas en las que uno se lleva mejor y otras peor, pero que en la base esté el amor y la consigna de ‘juntos siempre aunque estemos separados´, es la base de todo y desde ahí se puede. Como Luciano es más hosco con la prensa, me preguntan a mí sus novedades y me hago la que no sé. Pero claro que me enteré por él de su relación con Flor Vigna. Me encanta verlo feliz y entusiasmado".

Si bien por ahora no se conocieron oficialmente los motivos por los que Castro decidió dejar la obra a partir de enero, el actor que interpreta al cura Lorenzo en "La 1-5/18" sería el favorito para cubrirlo. Además, en la tira de Pol-Ka comparte elenco con Luciano Cáseres y Gonzalo Heredia, los miembros originales de "Desnudos".