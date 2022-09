¡Y la tiró! Fernanda Callejón y el ácido comentario sobre los rumores de infidelidad de su ex

Después de casi tres meses de esquivas respuestas, María Fernanda Callejón finalmente habló sobre los rumores de infidelidad que se dispararon después de que anunciara su separación de Ricky Diotto, el padre de su hija Giovanna. Y es que, pese al hermetismo de los padres de la nena de siete años, se rumoreó que la crisis se habría desatado después de que la actriz descubriera unas conversaciones por WhatsApp del músico con otra mujer.

"¿Estás en etapa de duelo?", indagó el periodista Pablo Layus en un mano a mano. "Noooo", respondió de inmediato la actriz, al tiempo que aclaró con cierta picardía (pese a que se separó en junio): "El duelo ya lo hice".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Callejón explicó que, pese a que la separación es reciente, el proceso de duelo lo había comenzado tiempo atrás: "Las mujeres duelamos antes. No me preguntes por qué, ni cuál es el mecanismo. Estoy muy atenta, sí, a proteger a mi hija y a priorizarla a ella; que es a la que tal vez le cueste más hacer el proceso. O le cueste menos... pero, igualmente, no es un camino fácil, porque es una dinámica distinta".

"Estoy abierta (a una nueva relación), pero de verdad lo digo. Nunca creí en los tiempos, en eso de estar contando con los dedos. Me parece que hay que dejar que la vida fluya. Y las cosas pasan no por algo, sino por algo", sumó.

Consultada sobre si ya recibió alguna propuesta amorosa concreta, la Callejón aprovechó para deslizar un palito a su ex y alimentó así los rumores de infidelidades: "¿Sabés qué pasa? A mí me propusieron siempre, durante, antes y mientras (estaba en pareja con Diotto). Tiroteos siempre tuve, inclusive casada. Pero yo no chateé con nadie".

Atento al bombazo, Layus la interpeló de inmediato: "¿Eso lo decís por tu ex?". ¿Qué respondió la actriz? "Ah, no sé... ¡Al que le quepa el sayo que se lo ponga!". Cortito, clarito y al pie.