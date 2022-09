¡Y lo dijo! La "China" prendió el ventilador y aniquiló a Paula Chaves y Zaira Nara

En pocos días se cumplirá el primer aniversario del denominado "Icardi-Gate" y las esquirlas de la bomba que Wanda Nara detonó desde París aún siguen impactando en los protagonistas del culebrón. Después de que la empresaria confirmara finalmente su separación del futbolista, su hermana Zaira hizo lo propio y, ahora, Eugenia "la China" Suárez decidió romper el silencio y hablar por primera vez de la furiosa pelea que mantuvo con Paula Chaves.

"No eran mis amigas íntimas", fue lo que dijo la ex Argentina, tierra de amor y venganza en el mano a mano que mantuvo con Alejandro Fantino, semanas después de que Nara hiciera público el affaire que su por entonces marido mantuvo con ella, en el marco de los fuertes rumores que señalaban que el "grupito de amigas famosas" que compartían se habían puesto del lado de Wanda y no del de ella.

El mismo día que Wanda encontró los mensajes de Instagram entre la "China" y su marido, la empresaria no dudó y se los reenvió a su hermana, quien desde Buenos Aires se encargó de compartirlos con las amistades en común con Suárez. Entre ellas, claro, Chaves. Y explotó todo.

"Entendí que el que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere", reconoció ahora, casi un año después, en diálogo con la revista Hola.

La "China" tampoco titubeó a la hora de criticar la actitud de sus ahora ex amigas, quienes no sólo la interpelaron con dureza (en un encuentro privado que tuvo lugar en la casa de Suárez), sino que además salieron de forma pública a defender a Wanda.

"Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera. Tengo una forma muy libre de ser en cuanto a la amistad, en cuanto a los tiempos, las exigencias, los reclamos", advirtió.

Si bien no brindó mayores precisiones de la violenta pelea que mantuvo con Chaves y Zaira el día que la interpelaron por las conversaciones que Wanda les había reenviado desde París, la "China" dio a entender que sus ex amigas la juzgaron por el acercamiento con Icardi.

"A mí no me gustan los planteos en las relaciones amorosas, mucho menos en la amistad. Yo jamás le pediría explicaciones a un amigo de lo que hace o deja de hacer", advirtió, al tiempo que aclaró: "En su momento, sentí un dolor muy grande; no voy a mentir. Después entendí que, con los años, el cículo de amigos se va cerrando y me siento cómoda con eso".