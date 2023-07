"¿Y si lo tiramos a la parrilla?": indignación en GH Chile por el maltrato a "Bigote"

Los seguidores de la edición chilena de Gran Hermano manifestaron su enojo en los últimos días contra algunos de los participantes, a quienes acusan de maltrato animal contra “Bigote”, un perro de 11 meses que fue adoptado por la producción para ser cuidado y acompañar a los concursantes.

Pero el trato que recibe "Bigote" está lejos está del cariño y del amor que recibían Caramelo y Mora en la edición argenta. Y es que si bien la producción se cuida de no incorporar los maltratos a sus informes diarios, los seguidores de las transmisiones de 24 horas no tardaron en poner el grito en el cielo al ver cómo los hermanitos chilenos tratan a su mascota rescatada.

Entra las actitudes que indignaron a los seguidores del programa se destaca el hecho de que no le permiten dormir en las habitaciones, pese a que la producción del programa lo autorizó. Por la noche, los participantes le cierran la puerta y lo dejan solito en la casa.

Pero eso no fue todo, una noche "Bigote" deambulaba por los pasillos, vio a uno de los participantes acostado en el sillón y fue en búsqueda de mimos. Cuando el perro vio que no despertó el interés del participante se fue a jugar con Lucas, que también estaba durmiendo a su lado. En el vídeo que se viralizó rápidamente se ve que el can se acerca a darle “besos” al jugador y este le sujetó el hocico hasta hacerlo llorar del dolor.

Esta no fue la primera agresión que sufrió Bigote. En la noche del domingo, Fernando Altamirano, más conocido como “Bambino”, lanzó comentarios crueles contra el animal. Todo comenzó cuando los hermanitos se quejaban por el poco presupuesto semanal y el ex policía disparó: "Gran Hermano, ¿cómo se vería tu casa con un perro muerto? De hambre...".

Tras retomar el punto del presupuesto, otra participante acotó que "si el perro es un participante, como se ha demostrado, debería haber más plata”. Mientras que Bambino volvió a retrucar con sarcasmo: “¿Y si lo tiramos a la parrilla?”. Días atrás, el mismo Bambino aseguró que si Bigote le rompía una zapatilla “mañana lo pillan ahogado”.

Debido a la repercusión de las últimas horas, anoche la conductora del ciclo chileno, Diana Bolocco, ingresó a la casa con un comunicado para alertar a los concursantes sobre estas actitudes. Luego de saludar,destacó la preocupación por “dichos muy desafortunados y conversaciones que han puesto en duda el comprar alimento para Bigote”. La mujer aseguró que “Bigote ingresó a la casa como un integrante más de esta familia llamada Gran Hermano. Estábamos seguros de que recibiría solo amor”.

“Como parte de nuestra responsabilidad como seres humanos y como dueños de mascotas, es esencial garantizar que los animales reciban un trato adecuado y respetuoso. Lamentablemente, los últimos días he observado y recopilado evidencia suficiente para sentir que a Bigote no siempre se le ha tratado con el amor que necesita una mascota”, continuó leyendo.

Asimismo, Bolocco continuó en el comunicado advirtiendo que “si vuelvo a ver una conducta, un trato, un comentario, trato o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa”.

El perro presidencial pidió la expulsión de los participante

"Bigotes, el perro que vive junto a los participantes de Gran Hermano Chile es víctima de violencia", denunció a través de un posteo en redes sociales Brownie, el perro del presidente chileno Gabriel Boric.

“El maltrato animal JAMÁS debe ser menospreciado, muy por el contrario, debe ser sancionado. El comportamiento de los participantes, y su continuidad en el programa, solo dan señales de incentivo respecto al maltrato animal y la tenencia irresponsable, dado que entrega la inequívoca señal de que no tiene consecuencias”, denunció.

A su vez señaló que “como Primer Perro Presidencial, me parece que es mi deber pronunciarme por los hechos que están ocurriendo en Gran Hermano Chile en contra de Bigotes”.

“Espero que @chvnoticias entienda la gravedad de los hechos que han sido transmitidos mediante televisión abierta, y que, dado esto, tomarán las medidas contra ‘Bambino’ y Lucas, esperando que esta sanción sea la eliminación de la casa”, expuso.

“No podemos ni debemos tolerar amenazas de muerte a los animales de compañía, mucho menos cuando Bigotes no tiene otro lugar a donde recurrir. Confío en que Chilevisión Noticias y Gran Hermano Chile le darán la importancia que merece este tipo de situaciones y eliminarán a los integrantes lo antes posible, para evitar el riesgo sobre la integridad y vida de Bigotes, riesgo que ha sido manifestado abiertamente por los participantes mencionados”, cerró Brownie en su carta para Gran Hermano.