¿Ya cambió el Casio? Piqué no para y ahora le habría sido infiel a Clara Chía con una abogada de 24 años

"Cambiaste un Rolex por un Casio", fue una de las frases que cantó Shakira en la Music Sessions #53 que grabó junto a Bizarrap hace algunas semanas, en obvia referencia a la nueva pareja de su ex Gerard Piqué, Clara Chía Martí. La canción rompió todos los rankings musicales con el video que ya tiene más de 184 millones de reproducciones, y además logró desplazar a Bad Bunny como el artista latina con más oyentes mensuales en Spotify.

Ahora, según el periodista Jordi Martín, el ex futbolista le estaría siendo infiel a su nueva pareja con Julia Puig Gali, una abogada de 24 años, prima de un ex compañero del Barcelona, Riqui Puig. La información la subió a las redes sociales el paparazzi, quien además colgó una imagen del perfil de la nueva "tercera en discordia" con la frase: "¿La conoces, Gerard? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo".

A partir de esa difusión, la abogada pasó a privada su cuenta de Instagram, aunque con el rumor ya instalado sirvió más para oscurecer que para aclarar. Según las versiones, Piqué y su nueva aparente enamorada se conocen desde hace tres años y fueron vistos juntos en una discoteca local. "Siempre se iban por separado, pero luego se fueron a una zona aparte. Primero ella y al rato, él. Como si quisieran que nadie los viese entrar juntos. Todos sabemos lo que pasó allí dentro", aseguró un testigo anónimo a la revista española Socialité, la misma que había sacado a la luz las andanzas nocturnas del ex defensor y cuál era la estrategia para conquistar a decenas de mujeres a escondidas de Shakira.

En un bar de Barcelona le habían armado un salón privado al cual ingresaban las mujeres que él quería. Para llegar al lugar, Piqué pedía un taxi que le enviaban sus amigos y usaba gorra y anteojos oscuros. Para ingresar al lugar, utilizaba una puerta lateral que da a un callejón. Para ingresar utilizaba una palabra en código. Lo mismo hacían algunas de sus amantes. La palabra era elegida por el propio futbolista. Una vez que ingresaba al salón privado, Gerard tenía vista al resto del bar sin ser visto. Así podía ver si alguna de las mujeres presentes le gustaba, si era así, le pedía a uno de sus amigos que la llamara y si ella aceptaba, pasaba al salón para conocerlo.

Según Socialité, el salón estaba adornado con cortinas rojas, sin ventanas al exterior y unas escaleras que llevaban a un piso superior. La influencer ecuatoriana Luciana Guschmer, hija del presentador Andrés Guschmer, contó que una conocida que estuvo en una de esas fiestas le describió cómo era todo. A través de su cuenta de TikTok, Luciana afirmó: “Una amiga me dice: ‘vamos a salir a un lugar donde no podemos llevar los celulares... que nos lo van a quitar a la entrada’. No acepté ir porque me dio miedo que nos secuestren”.

“La fiesta era en un reservado de un bar conocido de Barcelona. Ahí no te encuentras al resto de personas comúnmente. Me contó las razones por las cuales no dejaban que uses el celular en estos lugares, porque había muchos jugadores que iban y se drogaban o consumían demasiado alcohol y si eso se hacía viral podía ser una repercusión para el club. A parte de todo esto es que había muchos jugadores que estaban allí con modelos, y estos jugadores eran casados. Y bueno, de entre estos jugadores que nombraron a Piqué”.

Este nuevo supuesto romance de Piqué se da en el marco que Clara Chía hace semanas que no sale de su casa, al parecer por un estado depresivo producto de la exposición que hizo la madre de los dos hijos de su pareja. Por lo que, de comprobarse, sería un golpe durísimo para la chica que pasó a la historia como la tercera en discordia entre el futbolista y la cantante colombiana.

El periodista Martín, quien desde hace una década siguió la pareja que se conformó luego del Mundial de Sudáfrica 2010, también filtró otra información que muestra la complicada situación del ex defensor del Barcelona. Es que recientemente despidieron a 50 empleados de la empresa Kosmos que conduce, que se dedica a confluir los mundos del deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento.

"Despidió a varios, algunos de ellos muy cercanos a él. No tuvo la valentía ni de hacerlo personalmente", confirmó Martín, refiriéndose a la delicada situación en la que está el ex futbolista, quien no pudo enfrentar en persona esta realidad. Además, luego de toda la exposición pública que significó para Piqué y su familia en hit de Shakira contra su persona, la situación podría empeorar, ya que Martín confirmó que muchos de los trabajadores cesanteados saben secretos y los pueden llegar a contar.

"Me aseguran que al sentirse traicionados pueden salir muchos trapos sucios", precisó el paparazzi, experto en el mundo de Piqué y empapado en todo su entorno. Los nuevos frentes de batalla que se le abrieron al polémico ex campeón del mundo prometen no darle paz por un buen tiempo. Y más si, después de cambiar un Rolex por un Casio, elige cambiar el Casio por otro reloj.