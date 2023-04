“Ya declaré cinco veces en la justicia”: la denuncia de Celeste Cid por acoso

Otra mujer y otro acoso. Pero esta vez el caso sale a la luz gracias a la fama que tiene la víctima. En una entrevista, Celeste Cid reveló que la acosan por redes sociales. "No tienen que ser cinco veces. Tiene que ser una vez y después indagar, desglosar. Pero hay algo que está funcionando mal", explicó la actriz al revelar el aberrante episodio de acoso que atravesó en las redes sociales y contó que tuvo que recurrir cinco veces a la justicia para esclarecer el hecho.

El último martes, y en el marco de la denuncia por violación que pesa sobre Jey Mammon, Celeste fue entrevistada y desarrolló en un móvil de Socios del Espectáculo como fue el episodio que atravesó: "A mí me pasó hace un par de meses. No lo conté mucho porque no es tan importante. Hice una denuncia por una especie de acoso que tuve de una persona por redes, por muchos años. A esta persona nunca la vi personalmente".

Por otra parte, la actriz hizo referencia al accionar de la justicia no solo en su causa sino en general y expresó: "Tenemos leyes que, si bien se van modificando pequeñas cosas, son patriarcales y basadas en un modelo de sociedad que ya no queremos".

No obstante, relató cómo vivió cada vez que tuvo que declarar, y desarrolló lo difícil que es volver a repetir lo que le sucedió. En este sentido, se puso en el lugar de alguien que atravesó algo similar o incluso peor, y calificó el accionar de la justicia.

"Me pasó que a la quinta vez que tuve que contar la denuncia, y mi caso no era un caso importante, de un acoso violento, sí intenso, y me pasó de pensar 'si a mí que es algo que no me toque ninguna fibra demasiado íntima y sensible, me cuesta tener que reforzar cinco veces una denuncia. Una persona que pasó por un lugar de mucho dolor, como ese, de abuso o violación. Está mal diseñado”, afirmó Cid.

Además, agregó: “Es volverlo a pasar. No es solo contar. En mi caso, cinco veces. Y se lo dije a la persona (con la que hablaba). Y la persona me dijo que tenía razón. Esto es cuestión de todos los días".

No obstante, opinó sobre la denuncia llevada a cabo por Lucas Benvenuto, quién declaró que fue violado por Jey Mammon cuando él tenía 14 años y el conductor 32. "Me es muy difícil opinar de algo que es tan sensible. Ante eso, sí me parece que está bueno oír a la persona que, en principio, es víctima de una situación. Darle oído a eso me parece lo primero. Y hay ámbitos para hacerlo. La Justicia es un ámbito".