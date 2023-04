“Ya la conoce mi hija”: Alfa de Gran Hermano confirmó su noviazgo con una influencer de 19 años

Desde que ingresó a Gran Hermano, Walter Santiago, más conocido como Alfa, supo captar las miradas de todos. De tal forma, que a pocos meses de haber salido del reality, confirmó su romance con Delfina Wagner, la influencer de 19 años que opina en las redes sociales sobre política. “Con Alfa nos estamos conociendo”, expresó la libertaria.

Tras ser vinculado con diversas mujeres, tanto con Romina, su compañera del reality como con otras famosas, Delfina afirmó que esto le molesta y que no cree que sea bueno para ella. “No me gusta que me comparen con otras chicas. Es un re garrón que me pongan al lado de otras dos pibas”, expresó.

Cabe destacar que tanto en Masterchef, donde concurrió con sus otros compañeros para hacer una presencia, como en A la Barbarossa, Alfa reveló que tiene una relación con Wagner y que no le importa que haya más de 40 años de diferencia en la edad. “Mucha gente juzga la diferencia de edad, dicen que es muy chica, pero yo te puedo asegurar que si mañana salgo con una persona de 30 o con una de 50 van a decir ‘¡tiene 30! ¡tiene 50! Entonces yo nunca dejé que nadie se meta”.

Por otra parte, Alfa reveló que ya le presentó a Delfina su familia, e incluso su hija pudo conocerla. Además, contó que antes de ingresar al reality no conocía a la joven, sin embargo con el paso del tiempo, y mayormente en las últimas semanas, la relación entre ambos comenzó a profundizarse. “Yo no la conocía a Delfina, pero a medida que la fui conociendo, que vi cómo es como persona. Es buena, tiene un corazón de oro, tiene una inteligencia que a mí hace que me guste hablar con ella. Te escucha, te acompaña”.

No obstante, contó que no siente que se note o que la edad sea un peso, ya que Delfina es una “gran compañera” y que no hace falta que haga ningún plan que no quiere: “Si estoy cansado y me quiero quedar tirado en un sillón, se queda tirada en un sillón o si un sábado me quiero quedar en casa, no me presiona ni me dice nada”.

Delfina y Alfa se conocieron hace pocos meses, y no pudieron ocultar su vínculo debido a la difusión de imágenes que sufrieron mientras tomaban un café. Si bien en ese entonces era para “compartir ideas” y charlar, algo hizo que su relación avance hasta el día de hoy.

“Liberal de mente abierta” y la “panelista más joven del país, políticamente incorrecta”, Wagner conquistó el corazón de Alfa no solo por sus pensamientos e ideologías políticas, sino también por su personalidad.