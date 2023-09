"Ya me va a salir": la preocupante frase de Maxi Giudici y el desconsolado llanto de Juliana en el Bailando

Aunque Marcelo Tinelli inició la gala del lunes de Bailando 2023 con un discurso personal sobre salud mental, en el que hasta fue profundamente autoreferencial y contó sobre problemáticas en el hogar de su niñez, en el estudio de Martínez se impuso la frase "el show debe continuar", sin importar las psiquis afectadas. Mientras que la semana pasada Tomás Holder sufrió un ataque de pánico en el estudio, el viernes Maxi Giudici, otro ex Gran Hermano, intentó suicidarse en medio de una profunda crisis personal y producto de la frustración por no estar convocado en el certamen de baile.

"Lo vi mejor hoy, me encantó Ángel que pudieras hacer una nota con él. Esos temas hay que sacarlos, hay que decirlo. Y yo lo he pasado", le comentó el conductor a Ángel de Brito, quien lo había entrevistado Giudici en LAM sólo unas horas antes. "Hay que hablar de salud mental, y lo digo porque lo viví en mi casa, en ese momento para mí tener una mamá con un problema de salud mental se asociaba con que tenía que ir al loquero", había dicho previamente Marcelo.

"Hay un montón de gente que lo sufre a diario, no quiero naturalizar algo, pero hay un montón de gente que lo pasa y nosotros no tenemos que guardarlo, porque decirle alivia, calma, relaja. Siempre va a haber otra persona que ayude, ya sea con trabajo o con un abrazo. El otro día me criticaron cuando lo mostramos a Holder en una ambulancia y me pareció que en ese momento las personas necesitan contención. Hablar de salud mental en la televisión me parece que está muy bueno y lo vamos a hacer. Todos podemos estar mal", expresó el conductor, desconociendo la opinión de todos los profesionales de la psicología que criticaron lo que hizo la semana pasada.

Encima, Tinelli tuvo en la pista a Juliana Díaz, la ex de Giudici y quien lo recibió en su casa el viernes, tras que se recuperara de la ingesta de psicofármacos con alcohol que había realizado el cordobés. "No puedo ni hablar. Estoy muy emocionada, fueron días muy complicados", confesó la chica de Venado Tuerto enseguida. "Vivir de nuevo esto de que a alguien tan cercano le pueda pasar algo, a mí me destrozó, fue una noche terrible, al otro día también fue una historia de terror", agregó, metaforizando lo ocurrido con el fallecimiento de su hermano en un accidente de tránsito.

"Algunas personas se piensan que todo esto es un circo, pero somos seres humanos y la verdad que si no hubiera estado yo, su amigo, su familia, hubiera podido pasar cualquier cosa", reconoció Díaz, sobre esa noche en la que lo fue a buscar con otro ex GH, Alexis "El Conejo" Quiroga. "No me importa si Maxi me odia, yo lo único que quiero es que él vuelva a sonreír, y que esté con vida, y que esté bien, se lo deseo de corazón", añadió.

"No importa lo que pase, quiero que él nuevamente tenga ganas de vivir y que no sea como el otro día que me dijo: ´No me salió esta vez pero ya me va a salir’ porque eso me parte del corazón. Yo desde mi lugar como amiga y compañera lo voy a seguir acompañando. La depresión es algo que no se puede controlar y de la noche a la mañana pueden pasar estas cosas terribles. Maxi necesita ayuda para poder volver a brillar. Ojalá que todos podamos volver a estar un poco más alegres", concluyó la ex pareja de Giudici, antes de tirar sus pasos de bachata en la pista.

Justamente en la previa al Bailando 2023, en LAM lo habían tenido como invitado a Maxi, tal como había anticipado De Brito. Allí recordó el accidente de tránsito que tuvo en la previa de su fatídica decisión y unas horas después de haberse separado de la novia que conoció en el reality que lo catapultó al conocimiento público.

"Creo que el choque tuvo que ver con que estaba mal. Como medio boleado, si bien no había ingerido nada, tenía mi cabeza con varias cosas que me estaban afectando", explicó Giudici. Aunque también reconoció que la separación lo "afectó bastante". "Ya lo habíamos hablado, pero yo le había dicho de sacar los dos una historia juntos. Lo que pasa es que por una discusión anterior dejamos de hablarnos y ella decidió sacarla. Y yo me di con eso y me fui más boleado todavía", señaló.

Inevitablemente, el ex participante de GH tuvo que profundizar en la noche en la que casi pierde la vida. "Compré alcohol, me quería relajar. Y me seguía sintiendo muy nervioso. Así que me tomé una pastilla, un Clonazepam. Y seguí tomando, pero me seguía sintiendo más nervioso.. .y es como que se me empezaron a juntar un montón de cosas, frustraciones que ya traía desde hace rato", detalló.

"Quizá, el estar al lado de Juli y ver tan de cerca a alguien que estaba viviendo otras cosas, me generaba más frustración. Un sentimiento horrible que, lamentablemente, lo puedo llegar a comparar con cierta envidia. No sé. No me gustaba sentirlo. Y estaba hundiéndome cada vez más en eso. Pero, sobre todo, me hacía sentir mal afectar a otra persona con eso", reveló Giudici sobre las sensaciones que lo llevaron a cometer el error el viernes.

Más allá de este tema tan duro, también contó sobre otros fragmentos de su vida previos a su ingreso a la casa más famosa del país, como cuando vendió todo en la Argentina y se fue a México porque su "sueño era poner un hostel en la playa". Tristemente para él, este negocio se inauguró dos meses antes de que estalle la pandemia de Covid-19, algo que sepultó su proyecto.

"Obviamente, me fundí. Estuve con varados para sostenerme un poco. Y, para recuperarme, me animé a una aventura bastante peligrosa, porque me fui a los Estados Unidos y estuve cuatro meses trabajando ahí. Me sirvió. Pero en el medio de todo eso me doy con el fallecimiento de mi papá y ni siquiera podía venir, así que tuve que hacer el duelo allá", lamentó.

También contó que cuando llegó a GH, su expectativa era decir "De acá en más quería que me salga algo que me entretenga como para poder vivir de eso", aunque como "no tenía nada definido", todo fue más difícil. "Siempre me gustó la comedia pero nunca lo vi como algo cercano. Después de que salí de la casa me di con toda la euforia. Pero no sabía cómo manejarme. Así que me empecé a desesperar un poco y, después, esa desesperación se fue transformando en frustración", relacionó.