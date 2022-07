¿Ya no es barat? Alexander Caniggia ganó $10 millones y afirmó: “Voy a cambiarlos porque no valen nada”

Aunque la producción del Hotel de los famosos grabó dos finales, desde hacía semanas se sabía que el ganador del Hotel de los famosos era Alexander Caniggia. Tras enfrentarse con el locutor Martín Salwe, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se consagró campeón y ganó 10 millones de pesos.

Tras el aislamiento mediático que tuvo que seguir hasta que se conociera al ganador, Alexander brindó su primera entrevista en El Trece y dijo, con epítetos extraños sobre las razones por la que se consagró vencedor: “Gané gracias a mi mente de anguila. Siempre supe que iba a ganar, era el más hábil, ágil, frío. No toqué nunca la Hache y la primera vez que fui, gané. ¿Qué me motivaba? Me gusta ganar, además de los 10 palos, en mi mente yo quería ganar toda la competencia”.

Luego criticó con dureza a su contrincante. En ese sentido, el hermano de Charlotte Caniggia se burló del cronista: “¡A Martín Salwe le re cabió! ¡Llegó al pedo a la final, musculito de leche! Fue lo mismo que llegara a la final o que se fuera antes. A mí me daba lo mismo porque sabía que al rival que llegara conmigo lo iba a destrozar. Es obvio, lo podés ver. Estaban todos enyesados”.

Luego al ser consultado sobre lo que le dejó el reality, Alexander nombró dos puntos: el romance con Melody Luz y la millonada del premio. Entonces, el hijo del Pájaro detalló: “De acá me llevé dos cosas, el amor de Carlita. Te amo, amore mío. Y los 10 palos, que los tengo que cambiar rápido porque no valen nada. ¿Qué te comprás con esa plata? Hay que gastarla toda”.

Luego, al ser consultados sobre las críticas en redes sociales, que afectaron tanto a Salwe como a Sabrina Carballo y al Chanchi Estévez, Alex afirmó: “No me importa mucho si me odian o me aman. Amo a mi gente, les mando un beso enorme. Lo que vieron soy, fueron muchos días encerrado, semanas, meses, no puedo hacer todo el rato un personaje, así que como me vieron, soy. De verdad, yo soy así como vieron ahí. Creo que di mi mejor versión, cada reality en el que participé fue diferente, pero éste es el que mejor me fue. Es el primero que llego a la final y que gano. Y es el que más me gustó personalmente”.

Entonces, sobre el destino del dinero, Alex contó que irá a visitar a su madre a Europa y explicó: “En unos días me voy a Marbella a ver a mi mamá, me la llevo a Melody. Ahí gastaré algo de dinero”. Y completó: “Mi novia y madre se conocieron por videollamadas. Yo habló seguido con ella”. Más tarde habló sobre su noviazgo: “Es la primera vez que me enamoré, ella tiene cosas que las demás no tienen. Es el amor de mi vida, no me importa lo que digan. Estoy re enganchado”.

Para finalizar, dijo sobre la relación con su padre, con quien está peleado desde que se separó de Nannis: “Puede ser que llegue a darme un abrazo con mi papá, soy otra persona, el reality me cambió. Puede ser una charla, si se da, se da. Yo no buscaría el momento, para nada, se tiene que dar de ambas partes”. Y completó: “Gracias a él sé tres idiomas, como todo buen padre agradezco lo que me dio. No está en mis planes amigarme con mi viejo, si pasa, está bien pero no es algo que planeo”.