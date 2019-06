Ya no le importa nada: las seis palabras con las que Harry aniquiló en público a William

Ya ni siquiera disimula. Después de anunciar su desvinculación de la Royal Foundation, el único vínculo protocolar que lo unía con el heredero al trono británico, el príncipe Harry volvió a exponer en público la fría relación que mantiene con su hermano, el príncipe William. ¿Qué pasó ahora? Todo estalló por los aires después del cumpleaños del hijo mayor de Lady Di y el príncipe Carlos.

El Reino Unido celebró el viernes el cumpleaños número 37 del príncipe William y, a diferencia de lo que sucedió en los años anteriores, ni Harry, ni su mujer, Meghan Markle, participaron de los festejos privados del heredero al trono. Pero eso no fue todo. Mientras que los medios británicos se hacen eco día a día de las señales de frialdad que le envía Harry a su hermano, fue un llamativo posteo en Instagram el que volvió a instalar la versión que sostiene que ya no hay vínculo entre ambos.

La cuenta oficial de Instagram de William y su mujer, Kate Middleton, compartió una foto del príncipe y agradeció los mensajes de cariño recibidos con motivo de su cumpleaños. El posteo recibió más de 500 mil likes en cuestión de horas y ofició de canal oficial para que los "súbditos" pudieran enviarle un mensaje al príncipe. ¿El detalle? Meghan y Harry decidieron escribirle un frío mensaje que se traspapeló en el muro de Instagram.

"¡Feliz cumpleaños al duque de Cambridge!", fueron las cinco palabras que le escribieron Meghan y Harry desde su cuenta de Instagram. Un mensaje frío y llamativo, teniendo en cuenta que la pareja le dedicó un especial posteo hace sólo 13 días al duque de Edimburgo por su cumpleaños número 98. En el mismo, no sólo sumaron emoticones y fotos del marido de la reina, sino que además mencionaron todos sus títulos reales, pero sumaron el de "abuelito" a la dedicatoria.

La historia detrás de la feroz pelea entre William y Harry

“La relación entre William y Harry está absolutamente quebrada”. Después de meses de desaires reales y de fuertes discusiones puertas adentro del palacio, el príncipe Harry está dispuesto a darle la estocada final al vínculo que mantiene con su hermano. La decisión que conmocionó hasta a la Reina y que le pondrá fin al homenaje que diez años atrás habían creado en honor de Lady Di.

Cansado por los condicionamientos de su hermano, Harry tomó la decisión de romper lazos con la Royal Foundation y el anuncio se hará en los próximos días. Se trata del último vínculo formal que lo une a William y a Kate. Y así, pese al desesperado intento de la Reina por aplacar las aguas y acercar a los hermanos, la relación ya no tendría vuelta atrás.

La relación, según consignan los medios ingleses, comenzó a agrietarse cuando Harry le contó a su hermano que tenía la intención de casarse con Meghan Markle. La decisión le resultó veloz al futuro rey de Inglaterra quien, además, cuestionó “los motivos” de la por entonces actriz estadounidense.

El comienzo del fin: el día que William cuestionó las intenciones de Meghan Markle

“William le dijo lo que pensaba, le resultaba todo muy sospechoso. Pero lo hizo con buenas intenciones. A Harry no le gustó nada”, confiaron en su momento amigos del ahora duque de Sussex. Con la aprobación de la reina, el hijo menor de Lady Di y el príncipe Carlos pasó por el altar y se casó con Meghan.

En un principio, los matrimonios reales intentaron “hacer que las cosas funcionen”. La prensa se emocionó con la incorporación de Meghan y comenzó a apodarlos “los fabulosos cuatro”. De hecho, la primera aparición pública de la actriz fue junto a Kate y William, en el marco de una conferencia de la Royal Foundation, entidad benéfica que diez años atrás los hijos de Lady Di crearon en honor a su difunta madre.

Los maltratos de Meghan Markle y el abandono del Palacio de Kensington

La tensión se sentía en el aire. A la mala recepción que le dieron a Meghan se sumaron los rumores de que la ex actriz maltrataba a sus empleados. Llovieron las renuncias durante los primeros meses del matrimonio con Harry. Y así, mientras se acostumbraban a su nueva vida, ambos tomaron la decisión de no instalarse en el departamento que les habían ofrecido en el Palacio de Kensington. ¿El motivo? Quedaba justo al lado del de Kate y William.

Después de tensar la cuerda con el anuncio de la mudanza, los duques de Sussex dieron un paso más: crearon su propia secretaría de prensa. Es decir: todas sus comunicaciones ya no deberían pasar por la aprobación de William, ni Kate. Armaron su propia cuenta en Instagram y comenzaron a diseñar su propia agenda.

La bomba de los cuernos de William y la furia de Harry: "¿No pensás en tus hijos?"

El estallido del presunto affaire que William tuvo mientras Kate estaba esperando su tercer hijo fue lo que, según los medios británicos, terminó de cortar el vínculo entre los hermanos. “¿No pensás en tus hijos? Ese tipo de cosas fueron las que nos arruinaron la infancia”, el habría dicho Harry a William al enterarse de la infidelidad, que además fue con una de las mejores amigas de su mujer.

El nacimiento de Archie Harrison no hizo más que dejar en claro que el viejo vínculo inquebrantable ya no se podía sostener más. “Siempre fueron muy unidos, en especial después de la muerte de su madre”, advertía su círculo íntimo. Sin embargo, William y Kate no fueron invitados a conocer al primer bebé de la pareja y sufrieron la humillación pública de ser los últimos de la familia real en conocerlo.