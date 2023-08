"¡Ya no puedo más!": Cami Homs, la frase de Tini, y el detrás de su separación de De Paul

La satisfacción de Paula Varela, quien dio la primicia de la separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul una semana antes de que se confirme, se hizo evidente en sus redes sociales. Es que la periodista había sido cruzada por muchos de sus colegas, quienes salieron a desmentir su versión. Al mismo tiempo, ahora se supo cuál fue el factor fundamental para que se dé la ruptura amorosa, y esta tiene que ver con Cami Homs y su próxima participación en el Bailando por un Sueño.

"Ellos no esperaban que se filtre y que yo me adelante a dar esa confirmación que ya lo era puertas adentro. Pero yo estaba muy certera de mi fuente y de la confirmación que tenía, por eso la sostuve hasta el día de hoy y lo terminan confirmando ellos", sostuvo Varela al aire de Socios del espectáculo.

La panelista explicó por qué se dio todo el cruce con colegas que salieron a desmentirla tras su revelación. "Se les escapó la tortuga, me entero yo, lo cuento y ellos sienten internamente que están en falta con cierta gente del medio a lo que ellos le deben este tipo de notas o de primicias. Entonces lo desmintieron, pero no lo pudieron sostener porque la separación ya era un hecho, ella no quería saber nada y, en las redes, ella no quiso ponerle ni un like a Rodrigo, ni subir fotos juntos", explicó.

A su vez, Varela especuló y fue un poco más allá en su análisis sobre cómo fue que se dio la ruptura amorosa. "Yo supongo, entendiendo un poco cómo viene el paño de lo de Tini, ella necesitaba decirlo, porque ella ya se siente libre, hace vida de soltera", detalló. "Entonces, para hacer su vida tranquila, que sabe que siempre está bajo los flashes, no porque mañana aparezcan fotos o tal vez sí, no sé, es libre, puede hacer lo que quiera, ella necesitaba hacerlo concreto", agregó.

Esta versión también fue respaldada por Pepe Ochoa en DDM, quien también aportó información sobre cómo se dio el desencuentro entre ambos. "Se juntaron el lunes 31 de julio a hablar. No es que se iban a separar. Pero Tini le dijo ‘yo no puedo más, necesito que nos separemos’. Él cuando se juntó con ella jamás pensó que iban a cortar", reveló.

"De hecho, ayer hasta último momento Rodrigo le pedía por favor a Tini que no subieran el comunicado para darse unos días para pensar", insistió Ochoa. "Tini dijo ‘¿de qué manera vamos a poder contener esto, si esto ya sucedió? No quiero volver a ser título de portales que digan que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa’", relató. Al mismo tiempo, el periodista reveló el verdadero puntapié que motivó la crisis en la cantante,, que no fue ni más ni menos que la firma del contrato de Homs con el Bailando por un Sueño, ya que hasta ese momento "venían bien a nivel pareja".

Lo cierto es que Ángel de Brito tuvo que salir a hablar para reconocer, a su manera, la curva que se había comido desmintiendo la separación. "Le escribí a Rodrigo y me contestó lo siguiente. ‘Hola Ángel, querido. Es un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor; pero hicieron mucho daño", contó el conductor de LAM.

"No sé si es para siempre, pero la verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones, cosas que dijeron y seguir un poco cada uno por su lado’", señaló sobre el diálogo con el futbolista. "Por último, me agregó una frase que me llamó la atención y con la que cerró el mensaje. Me dijo ‘y poder empezar desde otro lugar’. Yo la veo a Tini más firme y a Rodrigo como queriendo remontar la relación", reconoció.

Que Cami sea parte de la ruptura no es extraño, y no sólo porque es la madre de Francesca y Bautista. Su padre, Horacio Homs, subió a sus redes sociales el famoso meme de Guillermo Francella celebrando la "hermosa mañana" ni bien se conoció la separación. Varela también podría haberlo hecho, tras que se confirme su primicia, pero ni siquiera fue necesario.